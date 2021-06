Landkreis Gifhorn

Es geht abwärts. Was sonst nach einer negativen Nachricht klingt, ist im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarktbericht positiv: Die Agentur für Arbeit meldet im Landkreis Gifhorn für den Mai eine Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent – vor einem Jahr betrug sie 4,6 Prozent, im Vormonat ebenfalls. 4 203 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das sind 174 oder 4 Prozent weniger als im April und sogar 229 oder 5,2 Prozent weniger als im Mai vorigen Jahres.

„Mit dem erneuten Rückgang liegt die Arbeitslosigkeit nun erstmals seit Beginn der Pandemie wieder unter dem Vorjahresniveau. Wir blicken zuversichtlich auf die kommenden Monate“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Dank der weiteren Öffnungsschritte im Handel, in der Gastronomie, bei den Freizeitangeboten und im Tourismus könne der Arbeitsmarkt vorsichtig aufatmen. „Wir gehen von einer sich fortsetzenden positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt aus. Wir erwarten neben sinkender Arbeitslosigkeit auch einen Anstieg der gemeldeten Stellen und einen Rückgang der Inanspruchnahme der Kurzarbeit“, so Steinmann.

Weniger Neuanmeldungen und gleichzeitig mehr Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit

556 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises meldeten sich neu – oder erneut – arbeitslos, 138 weniger als im Mai 2020. 727 Menschen fanden eine Stelle, 326 mehr als im Mai vor einem Jahr. Weitere Zahlen: Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um 113 auf 914 gesunken, im Vergleich zum Mai 2020 gab es jetzt 28 Stellen weniger. Arbeitgeber meldeten auch weniger neue Arbeitsstellen als vor einem Jahr: 227 waren es dieses Jahr, 269 vor einem Jahr.

Der positive Trend zeigt sich auch in den Zahlen bei der Langzeitarbeitslosigkeit von zwölf Monaten und mehr: Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich 235 Personen, 87 weniger als vor einem Jahr. Und gleichzeitig beendeten 331 Personen die Arbeitslosigkeit – das waren 130 mehr als vor einem Jahr.

In fast allen Branchen werden noch Azubis gesucht

Die Agentur für Arbeit weist darauf hin, dass es noch viele Ausbildungsplätze zu besetzen gibt: In nahezu allen Branchen würden Nachwuchskräfte gesucht. So waren der Agentur für Arbeit Helmstedt mit den angeschlossenen Jobcentern Gifhorn, Wolfsburg und Helmstedt im Mai 2 303 Ausbildungsplätze gemeldet, das sind 196 oder 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Davon gelten derzeit noch 1 432 als unbesetzt. Dem stehen 1 585 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber, 232 weniger als vor einem Jahr. 947 von ihnen gelten derzeit noch als unversorgt.

„Chancen gibt es derzeit noch in nahezu allen Branchen. Unsere Berufsberaterinnen und Berater unterstützen gern bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz“, so Steinmann, der Mut macht: Es sei auch jetzt noch nicht zu spät, die Suche zu starten. Auf der neuen Kampagnenwebsite www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen finden Berufsstarter alles Wissenswerte rund um Studium und Beruf. „Reinschauen lohnt sich,“ so Steinmann.

Auch bei der Kurzarbeit entspannt sich die Lage

In einem weiteren Bereich deutet sich Entspannung an: Die Anzahl der Anzeigen auf Kurzarbeit bleibt rückläufig. Für den kompletten Agenturbezirk Helmstedt haben im Mai 39 Betriebe für 250 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt (vorläufige Zahlen). Im Mai 2020 waren es 253 Anzeigen für 3 191 Menschen. Insgesamt gingen von März bis Mai diesen Jahres 267 Anzeigen für 2 187 Beschäftigte ein, im Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum 3 104 Anzeigen für 85 833 Beschäftigte.

Von der AZ-Redaktion