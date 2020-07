Landkreis Gifhorn

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Gifhorn ist von Mai bis Juni um 83 auf 4515 Personen gestiegen – 676 Arbeitslose und 17,6 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Damit liegt die Arbeitslosenquote Ende Juni bei 4,7 Prozent, 0,7 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Helmstedt fiel geringer aus als in den beiden Vormonaten“, stellt Ulf Steinmann fest, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Es meldeten sich 587 Personen neu oder erneut arbeitslos, 278 weniger als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 510 Personen ihre Arbeitslosigkeit – 324 weniger als vor einem Jahr.

Seit Jahresbeginn gab es im Landkreis Gifhorn insgesamt 4983 Arbeitslosmeldungen, was ein Minus von 591 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Dem gegenüber stehen 4132 Abmeldungen von Arbeitslosen, ein Minus von 1384. Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist um Juni um 30 auf 972 gestiegen – im Juni 2019 gab es 138 freie Arbeitsplätze mehr. Arbeitgeber meldeten im Juni 244 neue Arbeitsstellen, ein plus von acht im Vergleich zum Vorjahr. Auf die gesamten ersten sechs Monate des Jahres bezogen sank allerdings die Zahl der als frei gemeldeten Arbeitsstellen um 208 – in diesem Jahr waren es nur noch 1354.

Verstärkt Beschäftigungsaufnahmen

Ulf Steinmann. Quelle: privat

„Die Arbeitskräftenachfrage ist weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau. In den Monaten April und Mai sank die Zahl der Abgänge von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit stark im Vergleich zur Vorkrisenzeit. Erfreulicherweise sehen wir aktuell im Juni im Vergleich zum Vormonat aber wieder verstärkt Beschäftigungsaufnahmen, wenngleich sie immer noch unter dem Vorjahresniveau liegen,“ so Steinmann.

Besonders betroffen vom Anstieg der Arbeitslosigkeit ist der Bereich der Arbeitslosenversicherung, also dem Bereich der Agentur für Arbeit. Im Zuge der Coronakrise hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr hier um rund 40 Prozent gesteigert. Im Bereich der Jobcenter stieg der Zahl der dort betreuten Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent an. „Der Bereich der Arbeitslosenversicherung bekommt konjunkturbedingte Entlassungen in der Regel zuerst zu spüren. Ein weiterer Effekt für den höheren Anstieg im Bereich der Agentur für Arbeit ist die Verlängerung der Bezugszeit des Arbeitslosengeldes. Dadurch wechseln die Menschen später in die Zuständigkeit des Jobcenters“, erläutert Steinmann.

Mehr Arbeitslosmeldungen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung als üblich in den Monaten April bis Juni kamen aus den Bereichen Gastgewerbe, den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Arbeitnehmerüberlassung, dem Gesundheitswesen, der Verkehr und Lagerei und aus dem Handel sowie der Instandhaltung und Reparatur von KFZ.

Thema Kurzarbeit

Kurzarbeit wurde im Agenturbezirk Gifhorn im März und Mai insgesamt 1208-mal angezeigt, betroffen waren 12 797 Personen. Mit Stichtag 25. Juni kamen im Juni weitere 52 Anzeigen für 919 Personen dazu.

Von Christina Rudert