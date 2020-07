Der riesige Kran ist bereits aus großer Entfernung zu sehen: Gifhorns Mühlenquartier wächst schnell in die Höhe. Die Arbeiten für das 9,5-Millionen-Euro-Projekt am Cardenap gehen zügig voran. Inzwischen ist der Rohbau für den Praxen-Komplex an der Adenauer-Straße fast fertig.