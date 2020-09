Gifhorn

Ein lauter Knall schreckte am Sonntag gegen 15.45 Uhr die Gifhorner Innenstadt auf: Unmittelbar vor der Polizei-Inspektion in der Hindenburgstraße hatte jemand ein Anschlag auf eines der beiden zum Laden vor der Inspektion abgestellten Elektro-Fahrzeuge der Polizei verübt. Nach ersten Informationen handelte es sich dabei um einen persönlichen Racheakt gegen die Polizei, der Täter war der Polizei bekannt.

Die Gifhorner und die Wilscher Feuerwehr rückten nach Angaben des Einsatzleiters Maik Schaffhauser mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an, mit dabei auch der Gefahrgutwagen. „Wir haben das Fahrzeug untersucht, mit der Wärmebildkamera gemessen, ob es an der Batterie zu höheren Temperaturen gekommen ist, und ermittelt, ob es zu Ausgasungen gekommen ist“, informierte Schaffhauser vor Ort. Da beide Überprüfungen weder eine Erhitzung der Batterie noch Ausgasungen ergaben, testete er zum Schluss, ob der Wagen noch fahrbereit ist. „Er könnte jederzeit bewegt werden“, so seine Auskunft.

Alles weitere war Sache der Polizei, die Feuerwehr rückte nach einer halben Stunde wieder ab.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es weitere Informationen gibt.

Von Christina Rudert