Straßenausbau: Anlieger sollen nicht mehr zahlen

Gifhorn

Demos und Protest einer Initiative zeigen Wirkung: Für den Ausbau von Straßen sollen Anwohner in Gifhorn zukünftig nicht mehr zur Kasse gebeten werden. In einer gemeinsamen Sitzung kippten Ortsräte und der Ausschuss für Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften die bisherige Satzung. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat der Rat am 23. März.

Warnung vor Neuverschuldung

Ausschussvorsitzender Horst Ganz ( CDU) war der einzige Politiker, der sich gleich zu Beginn der Diskussion gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge aussprach. Er warnte vor einer weiteren Neuverschuldung und davor, „dass wir zukünftig mehr ausgeben, als wir einnehmen“. Zudem gelte für Immobilieneigentümer das Motto „Eigentum verpflichtet“. Die Anlieger-Beiträge seien gerechtfertigt, denn durch den Straßenausbau würden Grundstücke und Häuser eine Werterhöhung erfahren. Ganz befürchtet zudem, dass bei einer Grundsteuer-Erhöhung die Mieten in Gifhorn spürbar steigen.

Keine Steuererhöhung

Für die Grünen sah Nicole Wockenfuß die Sachlage völlig anders: „Wir sind für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.“ Die von Ganz angesprochene Grundsteuererhöhung sei momentan nicht Beschlusslage – und sie werde es mit den Grünen auch nicht geben.

So lässt sich die Sache lösen

„Wir kämpfen seit drei Jahren für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“, bezog Jürgen Völke für ULG/ FDP Position. Andere Städte hätten diesen Schritt längst hinter sich und dort gebe es keine Probleme, verwies Völke auf die Stadt Minden. „Wir können die Sache stemmen und müssen an anderer Stelle sparen“, so Völke. Gifhorn müsse nun auf das „Hübschmachen des einen oder anderen Gebäudes verzichten“. Straßenausbau werde zudem in Zukunft „ohne Schnickschnack“ angegangen.

Satzung tritt Ende März in Kraft

AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes hätte sich die Entscheidung schon in der Ratssitzung im Januar gewünscht. Da die neue Satzung am 31. März in Kraft trete, müssten nun die Anwohner Am Laubberg/Am Wasserturm in den sauren Apfel beißen und zahlen. „Fakt ist – Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft, denn sie sind den Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr vermittelbar.“

Neue Sachverhalte

Für die CDU sprach sich Dirk Reuß ebenfalls für die Abschaffung der Ausbaubeiträge aus. Es sei richtig gewesen, nicht gleich im Januar zu entscheiden. „Neue Sachverhalte sind auf das Tableau gekommen, die uns erst jetzt dazu gebracht haben, zuzustimmen.“ Die Finanzierung der fehlenden Einnahmen von 1,3 Millionen Euro im Etat 2020 werde die Politik jedoch noch beschäftigen. Reuß: „Wir müssen den Gürtel enger schnallen, um dieses Loch zu stopfen.“ Eine Steuererhöhung sei dabei allerdings nicht Stoßrichtung der CDU.

Vertagung war richtig

„Irgendwann und irgendwo gibt’s immer einen Stichtag – ich kriege meinen gezahlten Kindergartenbeitrag auch nicht mehr zurück“, stellte für die SPD Nicole Rudbach fest. Die „Januar-Vertagung“ sei richtig gewesen, denn seitdem seien neue Fakten auf den Tisch gekommen. ULG und SPD hätten sich bereits 2017 für die Abschaffung der Ausbau-Beiträge ausgesprochen – zu diesem Zeitpunkt hätte jedoch die Unterstützung von Anliegern gefehlt.

Von Uwe Stadtlich