Gifhorn

Der Ratsbeschluss ist wenige Tage alt und ab sofort gültig: An allen Samstagen bis Jahresende erhebt die Stadt auf ihren Parkplätzen und im Parkhaus Hindenburgstraße keinerlei Gebühren. Damit möchte die Politik den wegen Corona gebeutelten Einzelhandel stützen. „Ein positives Zeichen“, sagt Udo von Ey, Vorsitzender der Citygemeinschaft Gifhorn. Er erklärt aber auch, weshalb es gerade in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen so wichtig ist, dass Kunden das auch nutzen.

Gehört mit zu den kostenlosen städtischen Parkflächen: Auch im Parkhaus Hindenburgstraße kostet das Parken künftig samstags nichts. Quelle: Sebastian PreußSebastian Preuß

„Es wird gezielt in den Läden eingekauft“

Wie gerade aktuell die Lage im Handel ist? Ein kurzen Moment muss von Ey überlegen. Klagen mag er nicht. „Wir merken, dass viele in den Ferien nicht weggefahren sind. Es wird gezielt in den Läden eingekauft.“ Will heißen: Im Schütte-Kaufhaus etwa sind gerade Beschäftigungsspiele für Kinder begehrt. Das Gratis-Parken an Samstagen – nur gültig auf städtischen Flächen – könne da sicher einen zusätzlichen positiven Effekt bringen. Im Schütte-Parkhaus ist die Sonderregelung übrigens nicht gültig. Das stifte mehr Unruhe im gewohnten System. Schütte- und Edeka-Kunden parkten ja ohnehin eine Stunde lang kostenlos, erläutert von Ey.

Eine große Bitte hat er an alle Gifhorner: „Man sollte sich schon jetzt um Weihnachtsgeschenke kümmern. Wir haben wegen Corona die ersten Engpässe bei begehrten Artikeln.“ Und in Hinblick auf die steigenden Corona-Fallzahlen macht er sich schon Gedanken, wie ein Weihnachtsgeschäft überhaupt aussehen könnte. „Das Virus-Problem ist leider aktuell größer als erhofft. Ich glaube zwar nicht an einen zweiten Lockdown, aber es wird ziemlich sicher wieder Einschränkungen geben.“

Und drei Wochen vor Weihnachten dann in Corona-Zeiten auf Online-Shoppen zu setzen, das könne ziemlich ins Auge gehen, so die Prognose des Vorsitzenden der City-Gemeinschaft. Mehr denn je gelte im Corona-Jahr: „Wer Weihnachtsgeschenke rechtzeitig hat, ist auf der sicheren Seite.“

Von Andrea Posselt