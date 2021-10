Gifhorn

„Ja, dann ist das so“, erklärte der 40-jährige Gifhorner am Ende der Verhandlung vorm Amtsgericht und verzichtete auf weitere Rechtsmittel. Damit war das Urteil, das der Richter gegen ihn wegen Diebstahls gefällt hatte, rechtskräftig: 120 Tagessätze (à zehn Euro) – zahlbar auch in Raten und wandelbar in Sozialstunden.

Der ledige, gebürtige Hamburger, der von der Diakonie betreut wird, eine Wohnung hat und von „Hartz-IV“ lebt hatte Anfang Juni nachts aus einer Garage ein Mountainbike der Marke Trek im Schätzwert von 500 Euro geklaut. Er kam aber nicht weit damit, der dreiste Diebstahl wurde bemerkt und das Rad dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt.

„Was soll ich noch groß erklären“

„Ich geb’ die Tat zu, mehr sag’ ich aber nicht“, so der Angeklagte, dessen elfjähriger Sohn bei den Schwiegereltern lebt und dessen Vorstrafenregister nach Angaben des Richters bis dato 22 Eintragungen enthielt, darunter „diverse Diebstähle“. Die Zeit von 2015 bis 2017 habe er im Gefängnis verbracht, erklärte der Mann auf Nachfrage und fügte hinzu: „Was soll ich noch groß erklären.“

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Urteils-Antrag auf die „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ des Angeklagten hingewiesen: „Der letzte Diebstahl lag noch nicht lange zurück.“ Der Richter klärte den Verurteilten darüber auf, dass die verabreichte Geldstrafe seine „letzte Chance“ sei. Nicht nur jene muss der 40-Jährige begleichen, sondern auch die Kosten des Verfahrens tragen.

Von Jörg Rohlfs