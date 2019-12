An diesem Wochenende wird es knackig kalt

Gifhorn

Nachdem die Weihnachtsfesttage in der Gifhorner Region leider eher nass ausgefallen sind, begibt sich das Wetter am Wochenende allmählich wieder in freundlichere Gefilde. Einen großen Beitrag leistet dazu das Tief „Wiltrud“ über Skandinavien – welches letztendlich allerdings auch kalte Luft nach Deutschland pustet.

Eisige vier Grad minus

Diese kalte Luft macht sich am Samstagmorgen dann auch schon mit knackigen –4 °C bemerkbar. Ansonsten gibt es am Samstag auch einige Wolken, während die Temperatur tagsüber wohl nur die 2 °C-Marke ankratzt. Dabei kann zwar öfters auch mal die Sonne rausschauen, mehr als eine bis zweieinhalb Sonnenstunden werden aber insgesamt wohl eher nicht drin sein.

Ein wenig Sonne

Am Sonntag ist die Sonne dann aber schon wieder etwas mutiger. Nachdem wir nämlich mit nur schaurig-kalten –5 °C in den Tag starten, treibt die Sonne die Temperatur schließlich hoch bis auf rund 3 ° C. Wolken gibt es dabei natürlich trotzdem noch zu Genüge am Himmel über dem Landkreis Gifhorn zu sehen und man kann am Sonntag von insgesamt rund drei Sonnenstunden ausgehen.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber