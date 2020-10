Gifhorn

Im August feierte das Panoramacafé im Wasserturm 20-jähriges Bestehen, der Turm selbst ist aber schon 110 Jahre alt – und muss jetzt obenrum saniert werden: Das Dach bekommt rundum eine neue Regenrinne samt Fallrohren und beschädigte Ziegel werden ersetzt.

„Es muss sein“, sagt Johannes Kraft, der den Turm im Jahr 1998 zum symbolischen Preis von einer D-Mark von der Stadt Gifhorn kaufte und anschließend aufwändig zu einem Café umbauen ließ, das im Sommer 2000 seine Tore öffnete. Jetzt sind sie hin, die Dachrinnen, die nach Krafts Meinung noch die sein könnten, die beim Bau des Wasserturms installiert wurden. Er sei im Besitz des Leistungsverzeichnisses zum Bau des Turms aus dem Jahr 1910: „Da stehen alle Gewerke drin“ – unter anderem auch die Klempnerarbeiten.

„Kleine Laterne“ wird nicht angefasst

Von Fuß des Turms aus betrachtet, würden die Dachrinnen „noch ganz gut“ aussehen, „aber auf der Wetterseite sind sie in einem sehr schlechten Zustand“. Um die neuen, jeweils fünf Meter langen Rinnen am sechseckigen Dachkörper anbringen zu können, wurde in den vergangenen Tagen der komplette Turm eingerüstet. Die Eindeckung der ebenfalls hexagonförmigen „Kleinen Laterne“, die den Turm dachrinnenlos krönt, soll nicht angefasst werden: „Da ist alles in Ordnung.“

Aber weil der Aufwand, der für die Installation der neuen Rinnen am darunter liegenden Hauptdach betrieben werden muss, nicht ganz billig ist, sollen bei der Gelegenheit dessen in Beton gebetteten Dachpfannen einer Draufsicht unterzogen und, wenn sie Risse oder Abplatzungen aufweisen, ausgetauscht werden. „Dazu werden Leitern am Gerüst befestigt und aufs Dach gelegt“, weiß Kraft, der den Turm seinerzeit kaufte, um in der Rentenzeit nochmal ein spannendes Projekt anzugehen. Und noch heute macht und tut er am und im Turm an den Schließungstagen des Cafés – in Corona-Zeiten montags und dienstags.

Cafébetrieb läuft normal weiter

Für den Cafébetrieb – 9 bis 11.30 Uhr sowie 14.30 bis 17 Uhr – werden keine Einschränkungen durch die Unterhaltungsarbeiten am Dach entstehen: „Im Gegenteil“, schmunzelt Johannes Kraft, „es gibt was zu sehen für die Gäste.“

Von Jörg Rohlfs