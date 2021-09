21 weitere Corona-Neuinfektionen gibt das Robert Koch-Institut am Freitagmorgen für den Landkreis Gifhorn bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt um 0,6 auf 89,7. Da am fünften Werktag in Folge der Anteil der Belegung der Intensivbetten auf über 5 Prozent liegt, wird mit Start ab Sonntag im Landkreis die Warnstufe 1 in Kraft treten.