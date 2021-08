Gifhorn

Die Corona-bedingte Alternative zum Altstadtfest, das „Altstattfest“, startet am Donnerstag. Die Bühne für die drei Konzertabende im hinteren, abgegrenzten Bereich der Wiese hinter der Allerwelle steht ebenso wie das Hygienekonzept, zu dem eine Testpflicht für alle Besucher und gekreidete Karrees mit Bierzeltgarnituren vor der Bühne gehören. Man wolle ein „Partyangebot“ machen und „maximale Sicherheit bieten“, so Dr. Klaus Meister von der Stadtverwaltung.

„Wir möchten eine fröhliche Stimmung im Rahmen des Möglichen erreichen – zum ersten Mal wieder in Corona-Zeiten.“ Deshalb werden auf der zehn mal acht Meter großen Bühne auch „Partybands“ auftreten. Den Auftakt markiert am Donnerstagabend ab 18 Uhr die Gifhorner Band Gate4Five, die „Rockmusik und Balladen mit Frauenpower“ verspricht. Um 20 Uhr sind dann B and the Rattlesnakes an der Reihe mit Musik „aus dem Bauch für das Herz.“

Gin-Mobil und Süßigkeiten

Für den Bauch sorgen auf dem teils baumbestandenen Festgelände, das über den Wohnmobil-Stellplatzbereich entlang der Aller erreichbar ist, zwei Getränkewagen, ein Gin-Mobil, Grill- und Burgerstand, Fischspezialitäten, Crepes und ein Stand mit allerlei Süßigkeiten. Diesen Gastro-Bereich sowie überall platzierte Toilettenwagen erreicht man von den Party-Karrees über ebenfalls gekreidete Wege. „Extra große Lichtmasten sorgen dafür, dass man nach Einbruch der Dunkelheit nicht stolpert“, so Meister, der gemeinsam mit Serina Hoffmann für die Organisation des Altstattfestes verantwortlich zeichnet.

Am Freitag spielen New SoulGeneration „kompromisslosen Funk“, Final Impact Punkrock und Sister Soul alias Billy Ray Schlag, Tiana Kruskic und befreundete Musiker aus aller Welt wieder Soul und Funk. Den Höhepunkt des Festes bildet nach Angaben der Veranstalter der Samstag, wenn „zwei der beliebtesten Bands der Region“ auf der Bühne stehen. Zunächst die Braunschweiger Band Maniax, die sich Indie-Pop auf die Fahnen geschrieben habt, und im Anschluss die Big Maggas als „schönste Boygroup der Welt“, die mit Popmusik und schrägen Showeinlagen zur Party auffordern werden.

Abendkasse, Impfzelt, Teststation und Wartebereich

Party-Karrees: Serina Hoffmann und Dr. Klaus Meister in einer der „Boxen“. Quelle: Sebastian Preuß

Schluss mit Musik ist an allen drei Abenden jeweils um 22 Uhr, eine halbe Stunde später schließt auch die Gastronomie. Einlass ist jeweils ab 16.30 Uhr, dann nimmt auch DJ Marcel seine Arbeit auf. Vor dem Eingang zum Festgelände gibt es einen „Parcours“, bestehend aus „einer Abendkasse, einem Impfzelt, einer Teststation und einem Wartebereich mit Stühlen“, wo die Besucher die 15-minütige Wartezeit aufs Testergebnis verbringen, so Meister. Außerdem gibt es „eine zweite Spur“ für diejenigen, die mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test respektive der Bescheinigung darüber zum Konzert kommen.

Spenden für die Hochwasser-Gebiete

Sich testen lassen oder eine Bescheinigung (und den Personalausweis) mitbringen müssen auch Geimpfte und Genese, wenn sie die Konzertabende besuchen wollen. Karten wird es laut Dr. Klaus Meister auf jeden Fall auch noch an der Abendkasse geben. Maximal dürfen jeweils 700 Besucher aufs Gelände. Der Eintrittspreis von zehn Euro wird zur Hälfte in die vom Ahrtal-Hochwasser betroffenen Gebiete gespendet, der Rest geht in Form eines Getränkegutscheins zurück an die Besucher.

Von Jörg Rohlfs