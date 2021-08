Gifhorn

„Es war ein super Programm, super Stimmung und alle hatten viel Spaß“, so lautet das Fazit von Bürgermeister Matthias Nerlich zum „Altstattfest“. Geboten wurden bei der Corona-bedingten Alternative zum traditionellen Gifhorner Altstadtfest außer einem Riesenrad auf dem Schillerplatz und einem verkaufsoffenen Sonntag mit Oldtimermeile vor allem drei Konzertabende auf der Wiese hinter der Allerwelle. Die meisten Besucher kamen am Samstag, um mit der Partyband Big Maggas zu feiern.

Zur Galerie Am Samstag sorgten Maniax und die Big Maggas auf der Wiese hinter der Allerwelle für Partystimmung.

Und das Publikum wurde nicht enttäuscht, die Altstadtfest-erfahrene Truppe lieferte gut 90 Minuten lang ein Feuerwerk der guten Laune. Partysongs und Schlager folgten in schnellem Wechsel, der Sänger der Band heizte die Stimmung an und stieg schon mal von der Bühne zu den Feiernden hinunter. Aufgewärmt worden waren die vor dem Auftritt der Big Maggas von der Braunschweiger Nachwuchsband Maniax, die einen Mix aus Pop und Indie, bestehend aus eigenen und Coversongs, bot.

„Endlich gab es wieder Live-Musik“

Insgesamt lockten die drei Konzertabende nach den Worten von Kulturamtschef Dr. Klaus Meister rund 1000 Menschen an, die Hälfte davon war am Samstag da: „Wir sind super zufrieden.“ Das Alststattfest sei der Höhepunkt des Sommers gewesen: „Endlich gab es wieder Live-Musik in Gifhorn am Altstadtfest-Wochenende“, so Meister. Es sei für alle ein Fest gewesen, auch für die Bands: „Für die Big Maggas war es das erste richtige Konzert seit Dezember 2019.“

„Es wurde organisiert, was unter Corona möglich ist“, so Nerlich, der nicht nur seine Leute lobte und den Einsatz von Feuerwehr und DRK, sondern auch die Location hinter der Allerwelle: „Das Gelände ist top. Wir werden mal gucken, was man da in den nächsten Jahren noch so machen kann.“ Klaus Meister erklärte, es sei „eine große Genugtuung“ gewesen, dass das „Hygiene- und Sicherheitskonzept“ aufgegangen sei: „Es gab im Vorfeld unglaublich viel zu bedenken, zu regeln und zu beantragen.“ Dass das Fest überhaupt habe stattfinden können, sei allein schon ein Erfolg: „Rund um Gifhorn wurde wegen der Inzidenz vieles abgesagt.“

Von Jörg Rohlfs