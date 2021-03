Gifhorn

Es kann gerutscht, geklettert und balanciert werden: Die 140 Steppkes der Altfrid-Kindertagesstätte am Pommernring sind vom neuen Spielgerät im Außenbereich begeistert. Das Projekt wurde erst durch eine dicke Spende der Sparkassenstiftung möglich.

Vor 14 Tagen rollte ein riesiger Sattelschlepper aus Thüringen an, um das große Spielgerät für die Altfrid-Kita – Träger ist Gifhorns Caritasverband – anzuliefern. „Alles ist natürlich in die Jahre gekommen, vor allem auch die Spielgeräte auf dem Außengelände“, freut sich Martin Wrasmann, Aufsichtsratsvorsitzender des Verbandes, über den weiteren Schritt, um die 45 Jahre alte Kita zu modernisieren.

Individuelle Mitgestaltung

„Jetzt war der Spielplatz dran“, ergänzt Martina Lindhorst, Leiterin der Kindertagesstätte. Das gesamte Team freue sich mit den Kindern über die Anschaffung der komplette Spielanlage. „Wir durften sie individuell für unsere Bedürfnisse mitplanen“, sagt die Kita-Chefin. Zu der Anlage gehören unter anderem ein überdachter Spielturm, ein Sprossenaufstieg und eine Rutsche. „Der Aufbau hat vier Tage gedauert, die Anlage wurde inzwischen auf ihre Sicherheit überprüft und abgenommen – lediglich einige kleine Restarbeiten sind noch zu erledigen“, so Lindhorst.

„Dass dieses Projekt zustande kommen konnte, lag im Wesentlichen an der Unterstützung durch die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg“, weiß Wrasmann. Über das Geldinstitut sei für das 22 000-Euro-Projekt ein Zuschuss von 15 000 Euro auf den Weg gebracht worden. Gemeinsam mit Wrasmann und Lindhorst weihte Christoph Treichel, Direktor der Region Gifhorn der Stiftergemeinschaft, das neue Spielgerät am Mittwoch offiziell ein. „Gemeinsam viel bewegen ist unser Grundmotiv und Motto, und dazu gehört auch das Fördern von Kindertagesstätten“, ist Treichel froh darüber, dass das neue Spielgerät bei den Altfrid-Kita-Kindern so prima ankommt. „Vielen Dank“ stand dann auch in großen und bunten Buchstaben auf einem Plakat, das die Steppkes der Altfrid-Kita noch am Tag zuvor selbst gemalt hatten.

„Weitere Umgestaltungen auf unserem Außengelände werden folgen“, kündigt Martina Lindhorst an. Wrasmann hat zudem eine Erneuerung der Parkfläche vor dem Kindergarten ins Auge gefasst: „Da muss ebenfalls dringend etwas passieren.“

Bewegung in Corona-Zeiten wichtig

Das neue Spielgerät wird auf jeden Fall mehrere Kinder-Generationen erfreuen. „Es ist aus langlebigem Robinienholz gefertigt“, sagt Wrasmann. Martina Lindhorst ist davon überzeugt, dass „diese Anschaffung mehr als 30 Jahre hält“. Das schmucke Klettergerät sei gerade in Corona-Zeiten wichtig. Lindhorst: „Die Kinder brauchen Bewegung, um sich weiterentwickeln zu können.“

Von Uwe Stadtlich