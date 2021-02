Gifhorn: Altenheime müssen Besuchern einen Corona-Schnelltest anbieten

Landkreis Gifhorn

Die Corona-Regelungen für Beschäftigte ebenso wie für Besucher in Alten- und Pflegeheimen, ambulant betreuten Wohngruppen, Intensivwohngemeinschaften, Tagespflegen und die ambulante Pflege ändern sich in ein paar Punkten, der Landkreis hat mit Geltungsbeginn am Donnerstag, 4. Februar, seine Allgemeinverfügung an die aktuelle Niedersächsische Verordnung angepasst.

Danach hat die Leitung einer Einrichtung in einem Hygienekonzept Regelungen zur Neuaufnahme und zum Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern zu treffen. Ziel muss sein, dass Besuchsrechte nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Grundsätzlich gilt allerdings ein absolutes Besuchsverbot, sobald es aktuelle Corona-Infektionen in einer Einrichtung gibt. Wer zu Besuch kommt, muss seine Kontaktdaten hinterlegen, die Einrichtungen sind zur Datenerhebung verpflichtet. Die seelsorgerische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Begleitung Sterbender bleiben jederzeit zulässig.

Anzeige

Jeder Besuch in einer Einrichtung muss vorher angemeldet werden

In Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen gilt ergänzend, dass der Besuch bei Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie das Betreten zur erweiterten Grundversorgung, zur Erbringung von Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken bei der Leitung angemeldet werden muss. Liegt die aktuelle Inzidenzzahl im Landkreis über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Woche, sind die Heimleitungen verpflichtet, den Besucherinnen und Besuchern sowie denjenigen, die die Einrichtung betreten wollen, einen PoC-Antigen-Schnelltest anzubieten. Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt, der nicht länger als 72 Stunden zurück liegt. Für alle, die häufiger als einmal pro Woche eine Einrichtung betreten, gelten die gleichen Regeln wie für die Beschäftigten.

Es bleibt dabei, dass in den Bewohnerzimmern keine Besuche von Angehörigen mehr stattfinden dürfen. Diese sollen im Freien oder in besonders vorzuhaltenden, gut lüftbaren Besucherzimmern möglich sein. Ausnahmen sind nur bei besonderen Versorgungssituationen wie Palliativversorgung oder Bettlägerigkeit gestattet. Jeder Bewohner darf gleichzeitig nur von einer Person Besuch erhalten.

Vor dem Dienstantritt oder einem ehrenamtlichen Besuch ist ein Schnelltest nötig

Alle, die in einer der genannten Einrichtungen arbeiten – das gilt auch für Leiharbeitnehmer, Praktikanten, Ehrenamtliche, Bundesfreiwilligendienstler und andere Mitarbeiter – müssen an jedem Tag, an dem sie in der Einrichtung tätig sind, einen PoC-Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus durchführen lassen, das Ergebnis des Tests ist der Leitung oder einer von der Leitung beauftragten Person vorzulegen. Fällt der Test positiv aus, muss das Ergebnis zunächst überprüft werden – im Zweifelsfall entscheidet das Gesundheitsamt, ob die Arbeit aufgenommen werden darf. Die Beschäftigten haben zudem eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2 oder KN 95 zu tragen, solange sie Kontakt zu einer Bewohnerin oder einem Bewohner haben; Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zulässig.

Wer gegen diese Allgemeinverfügung verstößt, kann mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro belangt werden.

Lesen Sie auch: Coronabedingtes Besuchsverbot in Seniorenheimen: So erlebte ein Gifhorner Ehepaar die Zeit der Trennung

Von der AZ-Redaktion