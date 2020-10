Gifhorn

Ihren schmucken Neubau haben Gifhorns Ordnungshüter vor zwei Jahren bezogen, jetzt steht ein Bauvorhaben im Altbau kurz vor dem Ende. In wenigen Wochen soll die Modernisierung der Büros abgeschlossen sein. Das nächste Großprojekt im Inspektionsgebäude wird jedoch schon vorbereitet.

Die Maßnahme „Instandsetzung der Dienstzimmer“ werde wie ursprünglich geplant zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, versichert Leitender Baudirektor Thomas Popp, Chef des Staatlichen Baumanagements in Braunschweig. „Trotz einer unerwarteten Schadstoffsanierung – wir haben bei den Bauarbeiten Asbest gefunden – wird der Termin gehalten“, so Popp. Auch die Notwendigkeit, dass die Maßnahme wegen polizeibetrieblicher Abläufe in zwei Abschnitte aufgeteilt worden sei, habe den Zeitplan nicht groß durcheinandergewirbelt. Die Gesamtkosten für dieses Projekt beziffert Popp auf rund 800 000 Euro.

„Mammut-Projekt und Herzstück 110“

Als „Mammut-Projekt und Herzstück 110“ hat Polizeichef Thomas Bodendiek im Juli die Modernisierung der Wache bezeichnet – und demnächst soll auch dieses 800 000-Euro-Vorhaben angepackt werden. „Inzwischen haben wir die Bauunterlagen für den Umbau der Wache im Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften vorgelegt und erwarten die Mittelfreigabe kurzfristig“, erklärt Thomas Popp. „Im Anschluss können die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen erstellt und veröffentlicht werden“, so der Chef des Staatlichen Baumanagements.

800 000 Euro für die Modernisierung der Wache

„Der Umbau der Wache dürfte nach unseren Vorstellungen dann im Frühjahr 2021 beginnen und zum Herbst beziehungsweise Winter abgeschlossen sein“, geht Popp auf den Zeitplan ein. Die Kosten für dieses Projekt liegen ebenfalls bei rund 800 000 Euro.

Interimszugang während der gesamten Bauphase

Der Umbau der Wache wird mit Einschränkungen für die Besucher und Mitarbeiter des Inspektionsgebäudes verbunden sein – denn auch der Eingangsbereich Hindenburgstraße wird umgestaltet. Ein Interimszugang zur Wache soll während der Bauphase an der Knickwall-Seite des Gebäudes eingerichtet werden. Nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme werden im Altbau mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden.

Mehr als 80 Personen haben ihren Arbeitsplatz inzwischen im Polizei-Neubau, der hinter dem Altbau direkt an der Aller liegt. Das Gebäude – es verfügt über eine Nutzfläche von rund 1700 Quadratmetern – wurde im Dezember 2018 offiziell eingeweiht. Investiert wurden in diesen Erweiterungsbau mehr als 6,5 Millionen Euro.

Von Uwe Stadtlich