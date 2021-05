Gifhorn: Allerwelle startet in die Freibad-Saison

Landkreis Gifhorn

Wer hätte das vor zwei Wochen noch gedacht. Da lagen im Landkreis Gifhorn die Inzidenzwerte noch so hoch, dass die Schwimmmeister und ihre Teams in den Freibädern nur die Kacheln schrubbten und eine Badesaison vorbereiteten, ohne zu wissen, ob die jemals stattfinden darf wegen Corona.

Waldbad Meinersen: Planungen laufen noch

Noch geben nicht alle Freibäder grünes Licht. Beim Waldbad Meinersen etwa möchte man erst im Wochenverlauf klar festlegen, wann die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer unter welchen Corona-Auflagen kommen können. Auch fürs Freibad Edesbüttel stehen noch genaue Angaben aus.

In der Allerwelle geht es am Samstag los

In der Allerwelle sind die Überlegungen schon konkret. Sonntagabend kam die nun gültige Corona-Verordnung raus. Geschäftsführer Walter Lippe studierte die lange und gründlich. „Ich bin so froh, es sind deutliche Lockerungen möglich.“ In Erwartung, dass der Inzidenzwert weiter unter 50 bleibe, verkündet er: „Am kommenden Samstag um 8 Uhr können die Ersten kommen.“

Hygienekonzept aus 2020 greift wieder

Dabei setze die Allerwelle auf das Hygienekonzept des letzten Jahres. „Das hat sich gut bewährt“, so Lippe. Will heißen: Es gibt wieder eine Drei-Stunden-Regel und eine maximale Besucherzahl. Die bekannten AHA-Regeln sowie Maskenpflicht bleiben. Eine Schnelltest-Pflicht hingegen bestehe nicht. Übrigens: Die ersten Badegäste durften am Montag schon in die Fluten. Die Seepferdchen-Kurse in Gifhorn haben begonnen. Die Anmeldezahlen seien so hoch, dass vermutlich bis Herbst die Kurse andauern, so Lippe.

Von Andrea Posselt