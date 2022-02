Gifhorn

Das Bewerberfeld war bundesweit aufgestellt, im Finale kam zur überzeugendsten Kombination aus Profil und Persönlichkeit dann sogar noch ein Quäntchen Heimvorteil: Alexa von der Brelje ist die neue Fachbereichsleiterin Museen, Kultur und Kommunikation der Gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn. Das Votum des Aufsichtsrates fiel einstimmig aus.

„Dass sich Frau von der Brelje für die Ausschreibung interessiert hat, war ein Glücksgriff für uns. Mit ihren außergewöhnlich breit gefächerten Fähigkeiten und Grundlagen passt sie genau in das ambitionierte Profil, das wir in dem Fachbereich benötigen“, sagt Horst Ganz, der seit vergangenem Dezember Aufsichtsratsvorsitzender der Bildungs- und Kultur gGmbH ist. Das bestätigt Geschäftsführerin Gunhild Posselt. „Wir wollen drei für uns wichtige Themen bündeln und stärken. Die Museen sind sicherlich das Herzstück unseres kulturellen Auftrages, doch zugleich gilt es, die Kunst und Kultur im gesamten Landkreis noch viel heller zu beleuchten. Und dafür ist eine starke Kommunikation unerlässlich,“ so die Geschäftsführerin.

Auch die Kulturförderung im Landkreis gehört zu ihren Aufgaben

Von der Brelje ist vielen Gifhornerinnen und Gifhornern gut bekannt. Als Leiterin der Unternehmenskommunikation der Sparkasse gehörte auch die Kulturförderung im Landkreis zu ihrem Verantwortungsbereich. „Die neue Aufgabe verbindet all die Dinge, die ich in meinem beruflichen Rucksack habe, auf die bestmögliche Weise miteinander“, sagt von der Brelje. „Ich freue mich auf ambitionierte Aufgaben in einem spannenden und großen Arbeitsfeld, in dem ich mich sehr willkommen fühle und ausdrücklich zum mutigen Mitgestalten eingeladen worden bin“, so von der Brelje weiter.

Ihre To-do-Liste ist lang: Jetzt warten die Museen darauf, ihre Türen nach der Winterpause wieder zu öffnen. Das Historische Museum Schloss Gifhorn bereitet eine Sonderausstellung vor, im Schulmuseum Steinhorst wird es sogar eine neue Dauerausstellung geben, das Museum Burg Brome plant ein großes Ritterspektakel im Sommer, und in der Museumswohnung im Kavalierhaus wird sich in diesem Jahr alles um das 25-jährige Bestehen drehen.

Von der AZ-Redaktion