Landkreis Gifhorn

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie im Helios-Klinikum sind zurzeit nur unter Auflagen möglich. Welche das sind, hat die AZ zusammengestellt.

Die Regelung gilt für Alten- und Pflegeheime landesweit einheitlich: Besuchsrechte dürfen nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden, allerdings gilt ein generelles Betretungsverbot für eine Einrichtung mit aktiven Corona-Fällen. Nach wie vor müssen die Leitungen der Einrichtungen den Besuchern einen kostenlosen Antigen-Schnelltest anbieten, sobald die 7-Tage-Inzidenz mehr als 35 beträgt – und das ist im Landkreis Gifhorn der Fall, aktuell liegt der Inzidenz-Wert knapp über 50. Wer innerhalb der letzten 72 Stunden vor seinem Besuch bereits einen offiziellen Corona-Test mit negativem Ergebnis gemacht hat und das Testergebnis schriftlich oder digital vorweisen kann, muss keinen Schnelltest mehr machen.

Begegnungen nur in gut lüftbaren Besucherräumen erlaubt

Im Landkreis Gifhorn gilt zusätzlich, dass Alten- und Pflegeheime einen gut lüftbaren Besucherraum zur Verfügung stellen müssen, solange der Inzidenz-Wert höher als 50 ist. „Nur in diesem Raum dürfen Besuche stattfinden, um die Infektionsgefahr bei Besuchen zu verringern“, hat der Landkreis angeordnet. Oder an der frischen Luft. Einzige Ausnahmen: bettlägerige oder palliativ versorgte Bewohner dürfen in ihren Räumen besucht werden. Und pro Bewohner darf gleichzeitig nur ein Besucher kommen. Grundsätzlich gilt: Die seelsorgerische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Begleitung Sterbender bleiben jederzeit zulässig.

Im Helios-Klinikum gilt ein generelles Besuchsverbot

Im Helios-Klinikum besteht aktuell ein generelles Besuchsverbot. Nur werdende Väter, Angehörige von palliativ versorgten Patienten, Eltern von Kindern unter 16 Jahren und gesetzliche Betreuer dürfen – nach Anmeldung an der Rezeption – zu Besuch kommen, frisch gewordene Väter dürfen Mutter und Kind täglich für eine Stunde besuchen.

Haben Sie auch eine Corona-Frage? Schicken Sie uns Ihre Frage per E-Mail an redaktion@aller-zeitung.de, Betreff: „Corona-Frage“.

Von Christina Rudert