Landkreis Gifhorn

Aus dem Landkreis Gifhorn wurden dem Robert Koch-Institut im Laufe des Sonntags zwei neue Corona-Fälle gemeldet, die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 147. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut um 1,7 auf jetzt 82,9. Seit Freitag hat das Gifhorner Gesundheitsamt weitere 101 Testungen vorgenommen.

Drei Covid-19-Patienten auf der Intensiv-Station

Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums liegen zurzeit drei Covid-19-Patienten, von denen zwei beatmet werden. Das Helios-Klinikum selber informiert mit Stand von Freitag über vier Covid-19-Patienten auf der Normalstation.

Die Kreisverwaltung schlüsselt die 333 aktuellen Covid-19-Fälle nach Gebietseinheiten auf: Danach gibt es 137 in der Stadt Gifhorn, 13 in der Stadt Wittingen, in der Sassenburg sind es elf. Im Boldecker Land gibt es acht akute Fälle, in der Samtgemeinde Brome 26, in Hankensbüttel sind es neun. Für die Samtgemeinde Isenbüttel listet der Kreis 47 Fälle auf, für Meinersen 18 und für den Papenteich 13. In der Samtgemeinde Wesendorf sind 51 akute Fälle gemeldet.

