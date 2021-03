Gifhorn

Immer mehr Baugebiete und immer mehr junge Familien: Darum fehlen in Gifhorn aktuell mehr als 130 Kita-Plätze. Schwierig ist die Situation auch bei der Krippen- und Hortbetreuung. Die SPD fordert darum zusätzliches Geld im Etat 2021 für eine Container-Übergangslösung – auch weil zwei Kitas nicht wie geplant öffnen.

Auf Nachhaken der AZ geht Christian Schnur vom Bürgermeisterbüro auf die aktuellen Anmeldezahlen ein: 849 Anträge lägen der Stadt momentan vor, davon 191 für Krippen-, 601 für Kindergarten- und 57 für Hortplätze. „Danach fehlen derzeit rechnerisch 19 Krippen-, 136 Kindergartenplätze und ein Hortplatz“, erklärt Schnur.

„Immer noch Bewegung drin“

„Grundsätzlich ist in diesen Zahlen aber immer noch Bewegung drin – einige Anmeldungen kommen noch rein, auf der anderen Seite melden einige Väter und Mütter ihre Kinder jedoch auch wieder ab“, weiß der Sprecher der Stadt. Der Fachbereich Schule und Sport rechne aus den Erfahrungen der letzten Jahre darum mit einem Fehlbedarf von etwa 100 Plätzen, so Schnur.

Verzögerung bei Kita-Neubau

Der Chef des Bürgermeisterbüros bestätigt auf AZ-Anfrage allerdings auch, dass ein Kita-Großprojekt im neuen Baugebiet Lehmweg-Süd nicht rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/22 fertiggestellt werden kann. Die Kindertagesstätte des Christlichen Jugenddorfes Deutschland (CJD) hätte eigentlich im Sommer eröffnet werden sollen. „Hier gab es leider Verzögerungen, die sowohl auf der Erschließung des Neubaugebietes, der vertraglichen Situation zwischen Stadt Gifhorn und CJD als auch auf den notwendigen Beschlüssen beim CJD beruhten“, räumt Christian Schnur ein.

In diesem Jahr würden darum an der Kita Gamsen die beiden vorhandenen Container übergangsweise weitergenutzt, so der Stadtsprecher. Darüber hinaus gebe es für die Folgejahre weitergehende Planungen für die Erweiterung des Kita-Angebotes. Schnur verweist auf die dann fertiggestellte Kita am Lehmweg, die Kita Hohes Feld, die Kita Eyßelhof, die Kita Gamsen/Volksbank und die Kita Hohe Düne (ehemaliges Krankenhaus-Gelände) und die Erweiterung der Kita Katharina von Bora. Noch offen sei hingegen die Entscheidung bezüglich einer Diakonie-Kita am Standort Kästorf.

Dringender Handlungsbedarf

Gifhorns SPD-Fraktion sieht angesichts dieser Entwicklung dringenden Handlungsbedarf. In einem Antrag für den Finanzausschuss am 8. März und den Rat am 22. März fordert Ratsfrau Karen Wachendorf eine „Überbrückungslösung“. Mindestens 100 000 Euro müssten im Etat bereitgestellt werden, um für zusätzliche Kita-Plätze zu sorgen. „Die Anmeldungen laufen noch, die Situation könnte sich noch weiter verschärfen“, verweist Wachendorf auf 100 Kinder, die man bereits im Vorjahr „geschoben“ habe.

SPD schlägt Behelfsbau als „Überbrückungsmaßnahme“ vor

„Um die Lage in der Stadt zu entspannen, wäre es beispielsweise möglich – wie schon einmal geplant – einen Behelfsbau mit zwei Krippen- und zwei Kitagruppen auf dem Gelände des Sportzentrums Süd aufzubauen“, schlägt Wachendorf in dem Antrag vor. Diese Gruppen könnten dann bei Fertigstellung des Projekts „Eyßelhof“ vollständig in diese Kita wechseln. „Der Container-Bau wäre dann für eine weitere Überbrückungsmaßnahme frei – falls das dann nötig sein sollte“, so Wachendorf.

Von Uwe Stadtlich