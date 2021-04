Gifhorn

Auf den ersten Blick gibt diese Nachricht Anlass zur Freude: Die Agentur für Arbeit meldet für den Geschäftsstellenbezirk Gifhorn für den Monat April einen leichten Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen – die hat sich von März auf April um 124 auf 4377 Personen verringert. Das waren 245 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im April 4,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,3 Prozent. Dabei meldeten sich 665 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 273 weniger als vor einem Jahr, und gleichzeitig beendeten 792 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+249). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2872 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 830 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2666 Abmeldungen von Arbeitslosen (–555).

Nur in Wolfsburg stieg die Zahl der Arbeitslosen

„Die Aprilzahlen erlauben uns erstmals keinen Vergleich mehr mit der Vor-Corona-Situation, da der April 2020 der Monat war, in dem die Arbeitsmarktauswirkungen des ersten Lockdowns spürbar wurden. Im vergangenen Monat sank die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn, in Wolfsburg stieg sie minimal an“, erläutert Ulf Steinmann, Chef der Agentur für Arbeit Helmstedt.

Wegen Corona: Mehr Langzeitarbeitslose

Einen negativen Corona-Trend hat er in den Zahlen ausgemacht: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Gifhorn ist im April angestiegen. „Das hat mehrere Ursachen. Zum einen hatten die Arbeitgeber seit rund zwölf Monaten einen geringeren Personalbedarf, was es schwieriger macht, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Menschen, die also gleich zu Beginn der Krise arbeitslos wurden, sind jetzt zwölf Monate arbeitslos und gelten damit als langzeitarbeitslos. Zum anderen gab es seit Beginn der Pandemie durch Kontaktbeschränkungen auch ein deutlich verringertes Maßnahmeangebot für arbeitslose Menschen und daher auch weniger Arbeitsaufnahmen, die daraus resultierten“, sagt Ulf Steinmann.

Seit Januar weniger Arbeitsstellen gemeldet

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im April um 14 Stellen auf 1027 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 144 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im April 213 neue Arbeitsstellen, 87 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 744 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 77.

Von Andrea Posselt