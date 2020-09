Weil er Ende August in Berlin an einer Demo gegen Corona-Regeln teilgenommen hat, steht der Gifhorner AfD-Chef und Mediziner Stefan Marzischewski-Drewes in der Kritik. Inzwischen hat sich auch Niedersachsens Ärztekammer eingeschaltet. Der Arzt weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer „Hexenjagd“.