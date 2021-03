Gifhorn

Harald Heinemann (78) ist genervt. Weil mehrmals täglich Linienbusse von der Rendezvous-Haltestelle in der Hindenburgstraße im Konvoi durch die Lindenstraße fahren, sieht er eine andauernde Gefährdung für alle Anwohner – darunter viele ältere Menschen. Heinemann fordert die VLG auf, eine andere Route zu nehmen.

„So kann es nicht weitergehen – da muss endlich etwas passieren“, ist Harald Heinemann nicht länger gewillt, den ständigen Linienbus-Verkehr in der Lindenstraße hinzunehmen. Mehrmals täglich fahren die Busse durch die enge Lindenstraße, parkende Fahrzeuge verengen machen die Fahrbahn zusätzlich. „Und das auch noch im Konvoi“, ärgert sich Heinemann. Er hat beobachtet, dass fast immer „drei bis vier Busse hintereinander“ fahren.

„Kritische Situationen“

„Dort wo früher einmal die Linde gestanden hat, kommt es immer wieder zu kritischen Situationen“, verweist Heinemann auf die in die Fahrbahn ragende „Pflaster-Nase“, die allen Verkehrsteilnehmern das Leben schwer mache. Der 78-Jährige kann nicht verstehen, dass die Stadt nicht schon längst tätig geworden ist, um die Busse aus der Lindenstraße zu verbannen.

„Schließlich wohnen dort sehr viele ältere Menschen“, hat Heinemann die „betreuten Wohnungen“, die Einrichtungen des Notfundienstes und das neu errichtete Gebäude der Wohnungsbau-Genossenschaft (Franz und Klara) im Blick. Hinzu komme die Tatsache, dass es unter anderem mit der Herzog-Franz- und Bodemann-Straße Rechts-vor-Links-Einmündungen gebe, an denen die Busse immer wieder stoppen müssten.

Von Entlastung wenig gemerkt

„Von einer zugesagten Entlastung durch den neuen Busbahnhof gegenüber der Post habe ich bisher nichts gemerkt“, drängt Heinemann darauf, dass die VLG zukünftig eine andere Route für die Bus-Konvois wählt. „Über die Xanthi-Straße auf die breit ausgebaute Adenauer-Straße“, schlägt er vor. Telefonisch habe er darüber bereits mit der VLG gesprochen – bisher jedoch ohne Resonanz und Erfolg.

Gespräch mit Politik

Jetzt hofft der 78-Jährige darauf, dass ihn die Politik unterstützt. Dieser Tage stattete Heinemann darum CDU-Fraktionschef Thomas Reuter einen Besuch ab. „Mir wurde versichert, dass man über die Sache sprechen will und es zum Thema macht“, hofft Heinemann darauf, dass nun gehandelt wird.

Über die Zerstörung der alten Linde, die 2001 der Kettensäge zum Opfer gefallen ist, ärgert sich Heinemann ebenfalls heute noch. „Seinerzeit hat man argumentiert, dass sie die Fahrbahn verenge, wenig später wurde die Pflasternase gebaut – der Baum hätte also bleiben können“, steht für den Gifhorner fest.

„Da muss sich etwas ändern“

CDU-Fraktionschef Thomas Reuter nimmt die Kritik von Heinemann und anderen Anliegern aus der Lindenstraße ernst. „Auf unserer Fraktionssitzung am Montag werden wir uns damit befassen – da muss sich etwas ändern“, verspricht Reuter. Es sei in der Tat eine „mehr als unglückliche Situation“, dass im Halbstundentakt noch immer jeweils drei bis vier Busse im Konvoi durch die enge Lindenstraße rollen.

Im Rahmen der Neuordnung der Fußgängerzone und des Verkehrskonzeptes müsse darum über die Zukunft der „unsäglichen Rendezvous-Haltestelle“ in der Hindenburgstraße gesprochen werden. Dort hielten zu Spitzenzeiten weiterhin bis zu neun Busse. „Es ist für alle Bürgerinnen und Bürger unverständlich, dass es diesen Haltepunkt noch gibt – trotz eines neu ausgebauten Busbahnhofes in einer Entfernung von nur knapp 400 Metern Luftlinie“, so Reuter. Gemeinsam mit der VLG müsse die Sache angegangen werden. „Eine sicherlich lösbare logistische Aufgabe“, so Reuter.

Von Uwe Stadtlich