Aus den Nachbarstädten gab’s bereits reihenweise Absagen, in Gifhorn hofft die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta) darauf, dass es mit einem Mini-Weihnachtsmarkt doch noch klappt. Aktuell ist die adventliche Meile nicht auf der Corona-Streichliste gelandet.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 gilt für die Fußgängerzone der Stadt Gifhorn (Marktplatz bis Schillerplatz) eine Maskenpflicht – das weiß auch Erste Stadträtin Kerstin Meyer, Geschäftsführerin der WiSta. „Dann würde auch ein kleiner Weihnachtsmarkt keinen Sinn machen“, steht für die stellvertretende Verwaltungschefin fest. Mit Mund- und Nasenschutz zu einem Glühwein-Stand gehen, sich ein heißes Getränk abholen und es dann in irgendeiner Ecke alleine trinken – so würde beim Besuch des adventlichen Events nur wenig Freude aufkommen.

Die aktuelle Pandamie-Entwicklung im Blick

„Darum haben wir weiter die aktuelle Pandemie-Entwicklung im Blick“, will Meyer mit ihrem Geschäftsführer-Kollegen Martin Ohlendorf frühestens in 14 Tagen entscheiden, ob die kleine Gifhorner Marktmeile in der Advents- und Weihnachtszeit machbar ist. „Im Gegensatz zu anderen Städten, die größere Märkte geplant und diese inzwischen abgesagt haben, gibt uns das Mini-Format die Chance, kurzfristig auf die Pandemie-Situation zu reagieren“, erklärt Meyer.

Der kleine Budenstadt – das Geschehen soll sich in der Hauptsache in Marktplatznähe abspielen – gehörten lediglich 15 Stände an, so Ohlendorf. „Wir können also spontan entscheiden, denn auch ein Beiprogramm steht in diesem Jahr nicht auf der Agenda“, hofft Meyer darauf, dass es noch klappt. Weil der Teil-Lockdown bis Ende des Monats angeordnet sei, werde aus einer ursprünglich für den 28. November geplanten Eröffnung jedoch nichts. „Wenn es die Fallzahlen zulassen, wird unser kleiner Markt dann Anfang Dezember beginnen“, sagt Meyer. Das bisherige Konzept sehe vor, dass Gifhorns „Advent auf dem Marktplatz“ bis zum 23. Dezember besucht werden kann.

Hygiene-Konzept von Experten erarbeitet

Selbstverständlich würden auf dem gesamten Mini-Weihnachtsmarkt – falls es ihn tatsächlich gibt – die bekannten Corona-Spielregeln gelten. Mit der Erstellung eines entsprechenden Hygiene-Konzept-Entwurfes hat Gifhorns WiSta bereits im Sommer den ToSa Security & Service aus Laatzen betraut. „Neben Glühwein soll es auch gebrannte Mandeln geben“, kündigt Martin Ohlendorf an. Auch der Aufbau eines kleine Karussells sei vorgesehen.

