Gifhorn

Einen Weihnachtsmarkt wie in den Vorjahren wird’s 2020 in der Fußgängerzone nicht geben. Stattdessen will Gifhorns Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta) mit „ Advent auf dem Marktplatz“ in Corona-Zeiten ein Ersatz-Angebot auf die Beine stellen. Details wurden am Samstag präsentiert.

Strenge Hygiene-Vorgaben und Abstandsregeln: Kerstin Meyer und Martin Ohlendorf, die für die Geschäftsführung der WiSta verantwortlich zeichnen, machten am Samstagvormittag im WiSta-Büro deutlich, dass Corona das bisherige Weihnachtsmarkt-Konzept nicht zulasse. „Wir mussten jetzt eine Entscheidung treffen und haben in der vergangenen Woche in der Gesellschafter-Versammlung darüber informiert“, sagt Meyer.

Wohnzimmer und Gute Bude

Das „Wohnzimmer“ und die „Gute Bude“, in der sich Vereine und Kunsthandwerker kostenlos präsentieren können, werde es auch in diesem Jahr geben. „Allerdings auf dem Marktplatz, der zentraler Punkt für das Geschehen sein wird“, kündigt Kerstin Meyer an. Auf eine Eisbahn müsse man in Gifhorn 2020 verzichten. Die Eisfläche sei einfach zu klein, vorgegebene Sicherheitsabstände hätten dort nicht eingehalten werden können. „Das Ansteckungsrisiko wäre einfach zu groß gewesen“, steht für die Erste Stadträtin fest.

Statt 37 Buden in der gesamten Fußgängerzone nur 15 Stände, die mit Abstand bis zur Sandmühlen-Brücke aufgebaut werden: Am Sonnabend haben Meyer und Ohlendorf die Beschicker des Wochenmarktes darüber informiert, denn die Stände des „abgespeckten Weihnachtsmarktes“ sollen jeweils mittwochs und samstags in das Wochenmarkt-Geschehen integriert werden. „Wir wollen auch die heimische Gastronomie mit ins Boot holen“, verspricht Ohlendorf. Diese Gespräche werde die WiSta noch führen.

Polar-Express und Karussell

Ganz auf Spaß verzichten, müssen auch die kleinen Gifhorner nicht. Als Fahrgeschäfte sollen die „Polarexpress“-Eisenbahn und ein Karussell zum Angebot in der Fußgängerzone gehören. „Auch die weihnachtliche Beleuchtung und die Weihnachtsbäume auf dem Schillerplatz, dem Marktplatz und dem Stadthallen-Kreisel wird es geben“, sagt Meyer zu. Schließlich gehe es darum, Gifhorn trotz Corona „adventliche Stimmung zu schenken“.

Der Auftritt von Posaunenchören, die Darbietungen von Feuerschluckern und andere Events fehlen beim Projekt „ Advent auf dem Marktplatz“ allerdings. „Es wird in diesem Jahr kein Programm geben“, erklärt Meyer. Die genauen Standorte für die Buden – Ohlendorf wünscht sich regionale Anbieter, Qualität und Handgemachtes – muss die WiSta noch festlegen. „Der Markt wird auseinandergezogen – wofür wir vorher kritisiert wurden, ist in Corona-Zeiten jetzt unsere Stärke“, ist Meyer zufrieden darüber, dass die lang gestreckte Fußgängerzone dieses Angebot überhaupt möglich macht. Andere Städte haben Weihnachtsmärkte inzwischen komplett abgesagt.

Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

Das Projekt „ Advent auf dem Marktplatz“ gibt es vom 28. November bis zum 23. Dezember. Über die genauen Öffnungszeiten der Stände hat Gifhorns WiSta noch nicht entschieden. Einzelheiten des Gesamtkonzeptes müssten im Vorfeld auch noch mit dem Gesundheitsamt des Kreises abgestimmt werden, verweist Kerstin Meyer darauf, dass das Projekt nur dann stattfinde, „wenn es die geltenden Verordnungen zulassen“. „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es eine zweite Infektionswelle gibt“, erklärt die Erste Stadträtin abschließend.

Von Uwe Stadtlich