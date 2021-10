Gifhorn: Adenauer-Straße wegen Bauarbeiten gesperrt

Gifhorn

Die Konrad-Adenauer-Straße wird ab Dienstag, 12. Oktober, bis voraussichtlich 15. Oktober ab der Xanthistraße für den Verkehr Richtung Süden gesperrt. Grund ist ein Schaden am Schmutzwasserdüker der Aller in der Lindenstraße. Der Düker wurde außer Betrieb genommen und muss ersetzt werden. Der Bau der neuen Ableitung im Bereich des Dükers wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vorübergehend muss das Abwasser daher oberirdisch über die Aller geführt werden. Hierfür sind Arbeiten an der Konrad-AdenauerStraße in offener Bauweise erforderlich. Die Sperrung erfolgt bereits ab der Xanthistraße, um bei einer Schließung der nahegelegenen Bahnschranken die Staubildung in den Baustellenbereich hinein zu verhindern.

Die Umleitung des Busverkehrs erfolgt über die Xanthistraße und Lüneburger Straße. Der Verkehr Richtung Süden wird über die Celler Straße – Allerstraße – Fallerslebener Straße umgeleitet.

