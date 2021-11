Gifhorn

Die Adam-Riese-Schule wurde für aktive Teilnahme an dem Programm „Gesund Leben Lernen“ (GLL) ausgezeichnet. AOK-Präventionsexperin Anneliese Mosch überreichte aus diesem Anlass am Freitag Vormittag das begehrte „GLL“-Schild an Beteiligte der Schule. Bereits von 2013 bis 2015 hatte sie an der ersten Stufe des Programms zur Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenz teilgenommen.

GLL ist ein Kooperationsprogramm zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen unter Führung des Kultusministeriums. „Seit 2003 haben mehr als 270 Schulen teilgenommen“, so Mosch. Ziel der Aktion sei es, mit der Einführung eines Gesundheitsmanagements „den Lern- und Arbeitsort Schule dauerhaft zu einer möglichst gesunden Lebenswelt für alle zu entwickeln“.

Bewegungsimpulse während des Unterrichts

Dass man das erreichen kann, hätte die Adam-Riese-Schule unter Leitung von Heiko Winkelmann und Melanie Silberstein in den vergangenen zwei Jahren erneut bewiesen. Gemeinsam mit Anneliese Mosch ging es diesmal unter anderem um die Einführung von „Bewegungsimpulsen“ während des Unterrichts – beispielsweise indem die Kinder alle 20 Minuten für drei bis vier Minuten von ihren Stühlen aufstehen und sich rühren, (mit Denksport verbunden) Papierbälle jonglieren.

„Es ist bewiesen, dass Bewegung und Lernen im engen Zusammenhang stehen“, betont in dem Zusammenhang Winkelmann. Er benennt das Ziel des Projekts, das im Grunde „eine Fortbildung für die Lehrkräfte war“, einfach als „mehr Bewegung in die Schule in ihrer Gesamtheit bringen“. Ein zweiter Ansatz von GLL ist die „Körperorientierte Achtsamkeit“, die zumeist morgens vor Beginn des Unterrichts aus Übungen besteht, die auf Yoga-Traditionen beruhen und fünf bis 15 Minuten in Anspruch nehmen.

Weiterführung des Themas geplant

Auch die für den laufenden Grundschulneubau geplanten „Ruheinseln“ sind Folgen des Projekts und entsprangen tatsächlich aus entsprechenden Wünschen der Kinder. Und: Die Weiterführung des Themas „Bewegung im Freiraum“ ist schon gemeinsam mit der „Bewegten Schule Niedersachsen“ angebahnt.

Von Jörg Rohlfs