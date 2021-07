Gifhorn

Bekannt ist die Orgel als das schwierigste, größte und vielseitigste Instrument – und in diesem Jahr feiert ganz Deutschland das Jahr der Orgel. Kreiskantor Raphael Nigbur will kleine und große Gifhornerinnen und Gifhorner für die „Königin der Instrumente“ begeistern: mit einem Kursus, den er zum Ferienstart in der Nicolai-Kirche angeboten hat. Ein Achtjähriger ist dabei.

„Ein paar musikalische Grundkenntnisse sind schon erforderlich, wer ein Klavier spielen kann ist im Vorteil und ganz ohne Notenkenntnisse geht’s auch nicht“, hat Nigbur vor drei Wochen erstmals für den Kursus geworben. „Letztmalig gab es so ein Angebot 2017“, hat es sich der Kreiskantor zum Ziel gesetzt, das Orgelspielen populärer zu machen. Das sei nötig, denn es bestehe auch in Gifhorn nur wenig Gelegenheit, sich mit der Königin der Instrumente vertraut zu machen.

Die Schwelle gering halten

„Die Orgel taucht im Fächerkanon von Musikschulen wenig bis gar nicht auf“, so Nigbur. Das sei sehr schade, weil die Orgel ein so vielseitiges Instrument sei, das sich zu entdecken und erlernen lohne. „Es geht mir besonders darum, die Schwelle zum Orgelspielen gering zu halten und Menschen, die sonst nicht in die Kirche kommen, die Chance zu geben, die Königin der Instrumente kennenzulernen “, so Gifhorns Kreiskantor.

Die Resonanz auf seinen Kursus-Aufruf habe ihn selbst überrascht. „Innerhalb von nur kurzer Zeit haben sich 14 Interessenten gemeldet – leider waren nur zehn Plätze zu vergeben, denn für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer gibt’s ein Einzelunterricht-Angebot“, führt Raphael Nigbur aus.

Kleine und große Orgelfans

Die Orgel hat den größten Tonumfang aller Instrumente, kann sehr leise hauchen oder auch donnernd laut einen ganzen Raum erschüttern: Das Spielen ist jedoch nicht ganz einfach, denn die Königin der Instrumente ist ein komplexes mechanisches Gerät mit unzähligen Klang-Möglichkeiten. Mit Händen und Füßen müssen mehrere Manuale, Pedale und Register bedient werden. Wie das genau geht, zeigte Nigbur kleinen und großen Orgelfans drei Tage lang.

Geübt und geschult wurde in der Nicolai-Kirche: Die dortige Orgel wurde 1748 von dem hannoverschen Orgelbaumeister Christian Vater erbaut. Seit der letzten Renovierung – sie dauerte von 1998 bis 2000 – entspricht sie wieder weitestgehend dem ursprünglichen Zustand. Der jüngsten Teilnehmer, der an dieser in ganz Norddeutschland bekannten Orgel in dieser Woche Platz nahm, ist übrigens erst acht Jahre alt.

„Ich möchte weitermachen“

„Es macht mir Spaß – mit Orgelspielen möchte ich weitermachen“, steht für den kleinen Oscar Krause fest, der am Samstag mit Nigbur das Kirchenlied „Danke für diesen guten Morgen“ einstudierte, um es dann gemeinsam mit ihm im Gottesdienst zu spielen. „Meinst du das ernst?“, hatte Mutter Kathrin ihren Sprößling gefragt, als dieser sich für den Orgel-Kursus interessierte.

Oscar meinte es ernst – und hat inzwischen drei Stunden Einzelunterricht hinter sich. „So eine Orgel kann man sich natürlich nicht in die gute Stube stellen, darum ist es klasse, dass der Kantor uns den Kontakt zur Bernward-Kirche vermittelt hat“, freut sich Kathrin Krause. Auch dort kann der angehende Viertklässler der Gebrüder-Grimm-Schule jetzt ab und zu an der Orgel üben. Daheim spielt der achtjährige Gifhorner – er kam am Samstag im VfL-Wolsburg-Trikot zum Unterricht – dann auch noch auf dem „Familien-Klavier“.

Jede Menge Talent

„Das ist mein bisher jüngster Orgelschüler“, bescheinigt Nigbur – er selbst hat das Orgelspielen erst mit 18 Jahren für sich entdeckt – dem kleinen Oscar eine Menge Talent.

Von Uwe Stadtlich