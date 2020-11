Landkreis Gifhorn

Gifhorns Kreisverwaltung informiert über acht neue positiv getestete Personen im Landkreis Gifhorn innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Damit liegt die Gesamtzahl der positiv Getesteten jetzt bei 946, 134 davon kamen in den vergangenen sieben Tagen dazu. Das Gesundheitsamt Gifhorn hat innerhalb der vergangenen 24 Stunden weitere 124 Tests vorgenommen, insgesamt wurden 6 264 Personen getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 75,9 und damit um 5,1 Punkte unterhalb der vom Vortag. Es bleibt bei acht Todesfällen.

Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind im Landkreis Gifhorn drei der insgesamt 23 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, invasiv beatmet wird niemand.

An der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn wurde nach Information der Kreisverwaltung eine Schülerin positiv getestet. Die Schülerin wurde schon als Kontaktperson geführt und befand sich aufgrund eines familiären Corona-Falls bereits in Quarantäne. Die Schulleitung hat entschieden, dass die Klasse, in die die positiv getestete Schülerin geht, im Homeschooling beschult wird.

Von der AZ-Redaktion