Wie funktioniert das Vereinsportal „Unter uns“? Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo finde ich das Portal? Die Adresse im Internet lautet www.unteruns-portal.de, Sie können aber auch auf das Banner auf waz-online.de klicken, dann werden Sie weitergeleitet.

Was kostet die Teilnahme? Gar nichts, wir laden Sie ein.

Wie funktioniert das Portal? Sehr einfach: Sie gehen auf die Seite www.unteruns-portal.de, klicken dort auf „Artikel erstellen“ und dann auf „Registrierung“. Dort geben Sie einmalig Ihre Daten ein, vergeben ein Passwort und können sich künftig ganz leicht einloggen. Mithilfe einer einfachen Eingabemaske können Sie Ihren Artikel erstellen und hochladen. Sollten Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen ein anschauliches Video zur Verfügung.

Wie lang dürfen die Texte sein? So lang Sie wollen – aber bedenken Sie, dass Ihre Leser womöglich kürzere Texte lieber lesen als endlos lange.

Werden die Texte bearbeitet? Nein, die Berichte sind ausdrücklich Originaltexte derjenigen, die sie hochladen. Redaktionell greifen wir nicht ein und übernehmen folgerichtig auch keine Verantwortung für grammatikalische oder inhaltliche Fehler – das liegt allein in der Verantwortung des jeweiligen Autors.

Wer schützt das Portal vor Missbrauch? Die hochgeladenen Texte erscheinen nicht sofort auf dem Portal, sondern erst nach einer Freigabe durch uns. Weitere Einzelheiten finden Sie in den zu den Nutzungsbedingungen.

Was muss ich beachten, wenn ich Texte und Bilder hochladen will? Da Sie für Ihre Beiträge selbst verantwortlich sind, sollten Sie auf alles verzichten, was Ansprüche Dritter an Sie auslösen könnte. Das heißt: nur Fotos verwenden, für die Ihnen die Einwilligung der darauf abgebildeten Personen zur Veröffentlichung vorliegt. Und darauf achten, möglichst keine Fehler zu machen, weder bei Namen noch bei sonstigen Fakten.