Gifhorn

Mein Freund Bowie ist ein Hund. Ein ganz ein feiner. Ich hab’s leider nicht so mit Sport. Früher, ja früher, hat mir Tennis spielen Spaß gemacht. Aber man wird ja auch nicht jünger und dann verbleibt so einiges und eben auch das. Und Wasser ist mir im Grunde zu nass und das Herumlaufen zu anstrengend. Damit ich körperlich und geistig nicht vollständig degeneriere, macht mein Freund am Abend auf sich aufmerksam mit einem gewissen „Wuwuwuwuhuuu!“ (zu deutsch: Jetzt geht es aber los!). Und dann geht’s eben los. Wie verrückt. Bowie zu Fuß, ich auf zwei Rädern durch Wald und Flur, Stadt, Land, Fluss, wenn’s muss. Meist alles ganz sutsche, ganz selten im gestreckten Galopp. Es gibt immer was zu riechen. Und morgens läuft das Ganze auch ohne Wuwu-Intro an. So sind Hunde eben, mal so und mal so.

Von Jörg Rohlfs