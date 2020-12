Der Advent ist die Zeit des Jahres, in der auch Bastel- und Dekomuffel aktiv werden. Keine andere Jahreszeit lädt so dazu ein, Haus und Wohnung zu schmücken und zu dekorieren, um so für Atmosphäre zu sorgen. Dabei lassen sich die AZ-Leser einiges einfallen. Wer weiß, vielleicht ist die ein oder andere Deko ja auch eine Inspiration. Auf alle Fälle freut sich die AZ-Redaktion auf weitere Fotos und Geschichten.