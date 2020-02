Florian Fischer gewinnt 100-Euro-Gutschein

Gifhorn

Florian Fischer ist ein Gewinner. „Seit es auf der Homepage der Aller-Zeitung die Umfragen gibt, mache ich da mit“, erzählt der 37-Jährige, der jetzt unter den Teilnehmern an den Umfragen ausgelost wurde und einen 100-Euro-Gutschein der AZ-Konzertkasse gewonnen hat. Cindy Witt, Leiterin der Konzertkasse, überreichte dem jungen Familienvater den Gutschein. Der freute sich riesig: „Als ich die Mail bekommen habe, dass ich gewonnen habe, war ich total überrascht. Das ist schon toll!“ Und noch dazu einen Gutschein der Konzertkasse: „Damit können wir mal am Wochenende was unternehmen.“ Ihm schwebt vor, mit seiner Frau Otto Waalkes in Wolfsburg zu besuchen. Und natürlich „werde ich weiter an den Umfragen teilnehmen“, lacht Fischer.

Von der Redaktion