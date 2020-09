Gifhorn

Es war Film-, Familien- und Auto-Spaß pur für Besucher aus der gesamten Region, das mittlerweile zweite Autokino-Wochenende der AZ auf dem Parkplatz von Continental-Teves – mit kostenlosem Popcorn, Blockbustern für jeden Geschmack und VIP-Plätzen im Cadillac von Johnny Cash.

Kaum glauben konnten es Thorsten und Christine Wolf aus Isenbüttel, dass sie sich am Samstagabend in die weichen, schwarzen Ledersitze des roten Cabrios sinken lassen konnten, um „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ zu genießen – denn schon im vergangenen Jahr bei der Autokino-Premiere hatten sie schon mal das gleiche Glück gehabt beim Gewinnspiel der AZ. „Aber wir wären sowieso gekommen, auch wenn wir nicht gewonnen hätten. Wir haben uns so auf diese Aktion gefreut.“

„Da habe ich bei der Arbeit was zu erzählen“

Außer einem überdachten Stellplatz gab’s für die Gewinner auch noch ein Lunchpaket mit Getränken und Knabbereien. Am Freitagabend hatten schon Viola und Ingo Friedrichs aus Gifhorn für „Grease“ das Rundumsorglospaket ergattert. Und zum Abschluss am Sonntag waren es Bernd und Gerda Just, die ihr Auto am Rand parkten, mit dem sie aus Knesebeck angereist waren, und in den Cady umstiegen, um sich „Zurück in die Zukunft II“ anzusehen: „Da habe ich ja morgen bei der Arbeit was zu erzählen“, schmunzelte Bernd Just, der im Rettungsdienst tätig ist.

Nicht nur aus dem Landkreis Gifhorn und der Nachbarstadt Wolfsburg kamen die Autokino-Fans: Man sah viele Wagen mit Kennzeichen aus Hannover, Braunschweig, Peine und Helmstedt. Kai Zyla – der seit fast 40 Jahren bei Conti-Teves arbeitet – war auch noch mal am Sonntagabend mit seiner Tochter Greta aus dem 50 Kilometer entfernten Kunrau in Sachsen-Anhalt gekommen, „weil sie noch nie im Autokino war“.

VW Sciroxxo II GTX, Baujahr 1986

Ein kultiger DeLorean DMC-12, wie er im Film von Doc Brown und Marty McFly als Zeitmaschine benutzt wird, kam diesmal nicht – aber dafür Nasim Hamoun nebst Begleitung in seinem Scirocco II GTX, Baujahr 1986, der der Zeitmaschine verdammt ähnlich sieht, nur ohne Flügeltüren, und ein Jahr nach dem Start von „Zurück in die Zukunft II“ bei Volkswagen vom Band lief. „Man nennt ihn ja auch DeLorean für Arme“, lächelte Hamoun, der da noch nicht geboren war, aber sich als Kind in die Filmreihe verliebte, als sie im Fernsehen lief.

Beim aktuellen Autokinowochende wurden manche Filmfans zu echten Serientätern, wie AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich berichten konnte: „Die waren an allen drei Tagen dabei.“ Oder gönnten sich eine Doppelvorstellung am Abend – so wie Thomas Anger. Der guckte am Samstag erstmal „Dr. Dolittle“, dann den „Joker“ mit Joaquim Phoenix – „guter Film, aber Heath Ledger gefiel mir in der Rolle besser“ – und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, belohnte sich der bekennende Autokino-Fan am Sonntag noch mit Spaß, Spannung und Kultfaktor dank Michael J. Fox und Christopher Lloyd.

