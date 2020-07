Landkreis Gifhorn

Da sage noch einmal jemand, daheim wäre es nicht schön: Die ersten Fotos, die die Leser der Aller-Zeitung zur Fotoaktion Heimaturlaub eingereicht haben, sprechen deutlich eine andere Sprache.

„An unser Grundstück in Grußendorf grenzt ein kleiner See, das kristallklare Grundwasser lädt zum Baden ein“, freut sich Klaus Jegenhorst. Das Beste daran: Der Strand dürfte nicht so überlaufen sein wie in den großen Urlaubsorten. Impressionen vom Elbeseitenkanal, vom Isenhagener Wald, vom Gifhorner Schlosssee – eindrucksvoll haben unsere Leser die regionalen Schönheiten eingefangen. Doch auch in den heimischen Gärten ist es schön – wie die Aufnahme von Sabine Teichmann zeigt.

AZ/ WAZ suchen weiter nach den schönsten Urlaubsfotos aus der Heimat

Noch läuft die Aktion, noch suchen die Wolfsburger Allgemeine und die Aller-Zeitung die schönsten Urlaubsfotos aus der Heimat. Wenn Sie ein tolles Motiv vor die Linse bekommen, zögern Sie nicht und schicken Sie uns Ihr Bild. Einzige Bedingung: Das Foto muss in diesem Jahr entstanden sein. Alle Bilder unserer Leser veröffentlichen wir wieder im Internet unter www.waz-online.de. Die schönsten und originellsten Aufnahmen erscheinen außerdem regelmäßig in der gedruckten WAZ und AZ.

Mitmachen ist ganz einfach: Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben formulare.waz-online.de/foto-hochladen ein. Dort können Sie Ihr Bild in drei einfachen Schritten hochladen. Schritt 1: Geben Sie als Überschrift „AZ Fotoaktion“ ein. In die Kurzbeschreibung zum Foto schreiben Sie, wo das Bild aufgenommen wurde und wer oder was zu sehen ist. Als Fotograf geben Sie mit vollständigem Namen die Person an, die das Bild gemacht hat. Schritt 2: Wählen Sie das Foto aus, das Sie uns schicken möchten. Schritt 3: Füllen Sie die vorgegebenen Felder aus und bestätigen, dass die AZ Ihr Foto veröffentlichen darf. Ganz wichtig: Geben Sie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an.

Zur Galerie So schön ist es daheim: Hier sind die ersten Fotos aus der AZ- und WAZ-Leser aus unserer Fotoaktion.

Welches das schönste Urlaubsfoto ist, entscheiden übrigens wieder die Leser der Wolfsburger Allgemeinen und der Aller Zeitung: Nach Ende der Aktion können Sie, liebe Leserinnen und Leser, online für Ihren Favoriten abstimmen. Der Gewinner wird vom Parkhotel Bad Harzburg zu einem entspannten Wochenende mit zwei Übernachtungen im Doppelzimmer eingeladen. Das Frühstück ist im Aufenthalt inklusive und kann in den historischen Räumlichkeiten des Hotels oder auf der Terrasse entlang der Teichanlagen genossen werden. Für den zweiten und dritten Platz gibt es einen Gutschein von einem Bau- und Gartenmarkt im Wert von 200 Euro und 100 Euro.

