Gifhorn

Rund 900 zweifach Geimpfte erhielten im Laufe des Samstag Vormittags bei einer Aktion der BBS1 ihre erste Booster-Impfung. „Es ist hervorragend gelaufen, zu Staus ist es nie gekommen“, bilanzierte am Ende Schulleiter Stefan Schäfer, das Angebot, das in Kooperation mit der Kiefernchirurgischen Praxis Siegert und Hofmann gemacht wurde.

Zwei Wochen dauerten die Vorbereitungen, wie die Abteilungsleiterin Pflege und Sozialpädagogik, Yvonne Bünger-Ernstson, berichtete, die diese Organisation gemeinsam mit der stellvertretenden Schulleiterin Heike Strauch bewältigte. Diese bestand im Wesentlichen aus Terminvereinbarungen mit Impfwilligen. Im Vorfeld waren dazu Landkreis-Schulen wie die Gifhorner Gymnasien sowie die Pestalozzi-Schule und die Realschule Meinersen angeschrieben worden.

40 Personen pro Viertelstunde

Schülern und Lehrern – insbesondere natürlich auch denen der BBS1 – war das Angebot gemacht worden, sich boostern zu lassen. Aber auch deren „Freunde und Verwandte“ konnten sich einklinken und einen Termin vereinbaren. Pro Viertelstunde waren jeweils 40 Personen in die Räumlichkeiten am Alten Postweg bestellt worden. Im Schulflur hinterm Haupteingang wurden die Anmeldungsformalitäten von Mitgliedern des Kollegiums erledigt, in der gläsernen Cafeteria wurde geboostert und gab es einen Ruhebereich mit Stühlen.

Das Spritzen übernahmen in vier Teams neben den beiden Gifhorner Kieferchirurgen die Mitarbeiter aus deren Praxis. Die haben darin laut Dr. Joachim Siegert schon einige Erfahrung, da sie seit April diesen Jahres schon als Impfende betätigen: „Mit der Aktion heute sind es wohl bald 5000 Menschen, die wir geimpft haben.“ In der BBS1 schafften sie pro Stunde 160 Personen, „weil hier viel mehr Platz ist als in der Praxis“.

Gespritzt wurde Biontec und Moderna

Impfung: Das Spritzen übernahmen das Team einer Kieferchirurgie-Praxis. Quelle: Michael Franke

Zur Verfügung standen 1000 Dosen Impfmittel. Gespritzt wurde das von Biontec und jenes von Moderna: „Die Unter-30-Jährigen bekommen Biontec, die Über-30-Jährigen Moderna“, erklärte Siegert. Begründet sei diese Vorgehensweise mit der relativen Häufigkeit des Auftretens von Herzmuskelentzündungen als Folge der Impfung, aber auch mit der geringeren Verfügbarkeit des Ersteren. Die Frage, welche Stoffe bei Erst- und Zweitimpfung bei den zu Impfenden zum Einsatz gekommen waren, spielte am Samstag bei der Wahl Biontec/Moderna keine Rolle.

Landtagsabgeordneter betätigt sich als „Einweiser“

Zu den ehrenamtlichen Helfern bei der Booster-Aktion gehörte dank guter Kontakte zur Schule auch der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs, der sich zwischen Anmeldung und Impfstationen zwei Stunden lang als „Einweiser“ für die Impfwilligen betätigte: „Jeder kann seinen Teil dazu beitragen und ich möchte das auch.“ Der SPD-Mann bescheinigte der Aktion, dass sie „super organisiert“ und die Stimmung „hervorragend“ gewesen sei: „Es macht Spaß, weil alle gut drauf sind“, so Raulfs.

Von Jörg Rohlfs