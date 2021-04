Gifhorn: 800 000 Euro für die neue Polizei-Leitstelle – und eine Verzögerung

Gifhorn

Für Gifhorns Polizeichef Thomas Bodendiek ist die Leitstelle das „Herz seiner Inspektion“. Hunderte von Anrufen werden dort jede Woche entgegengenommen – demnächst mit modernster Technik. Für Umbau und Sanierung des Wachbereichs in der Hindenburgstraße gibt das Land 800 000 Euro aus. Die Arbeiten beginnen jedoch mit Verzögerung.

Ursprünglich sollte der Startschuss für das Großprojekt schon im Mai fallen, denn Mittelfreigabe und Ausführungsauftrag für das Vorhaben lagen schon im Oktober 2020 beim Staatlichen Baumanagement in Braunschweig auf dem Tisch. Dessen Chef Thomas Popp kennt die Gründe für den Aufschub. „Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse hat einen höheren Abstimmungsaufwand gehabt als wir erwartet haben. Daher werden diese erst in Kürze veröffentlicht“, erläutert der Leitende Baudirektor und Amtsleiter.

Arbeiten starten jetzt im Juni

„Wir planen jetzt mit einem Baubeginn im Juni“, kündigt Popp den Beginn der Arbeiten für den Frühsommer an. Um überhaupt richtig loslegen zu können, sind jedoch umfangreiche Vorbereitungen für das 800 000-Euro-Projekt notwendig, so Popp. Unter anderem müsse der Eingang zum Altbau desI nspektionsgebäudes verlegt werden. „Von der Hindenburgstraße zum Knickwall hin“, erklärt Thomas Popp. An der dortigen Gebäudeseite werde ein „Interimszugang“ geschaffen. Eine Behelfstreppe würde für die Bauphase aufgebaut, ein kleiner Fahrstuhl werde auch Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen den Zugang ermöglichen, so Popp. Die Sperrung des Hauptzugangs kündigt der Chef des Staatlichen Baumanagements für den Sommer an.

Trotz des um vier Wochen verzögerten Baubeginns ist Thomas Popp optimistisch, dass der anvisierte Fertigstellungstermin gehalten werden kann. Der bisherige Zeitplan sieht vor, dass Mobiliar und Technik für die Wache im Herbst/Winter angeliefert und verbaut werden. Eine Übergabe des modernisierten Wachbereichs ist weiterhin für das erste Quartal 2022 vorgesehen.

Der Altbau der Gifhorner Polizeiinspektion in der Hindenburgstraße: Insgesamt fließen 1,6 Millionen Euro für Modernisierung und Sanierung. Die Arbeiten Enden 2022. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Thomas Popp weiß jedoch aus langjähriger Erfahrung, dass die Baumittelwirtschaft den Zeitplan schnell durcheinanderwirbeln kann. „Trotz Corona haben diese Unternehmen viel zu tun und volle Auftragsbücher“, so Popp. „Wir haben zunehmend mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. So haben wir bei einem anderen Projekt für die Fensterlieferung statt der üblichen vier Wochen inzwischen acht Wochen Lieferzeit avisiert bekommen“, so Popp.

Fenster aus schusssicherem Glas

Die Folgen der Lieferzeiten auf unser Projekt in Gifhorn können wir aber erst abschätzen, wenn uns die Angebote vorliegen“, sagt der Leitende Baudirektor. Für die Modernisierung und den Umbau von Leitstelle und Wache seien zudem besondere Baumaterialien notwendig. Aus Sicherheitsgründen müssten beispielsweise im Wachbereich schuss- und bruchsichere Fenster eingebaut werden.

Gifhorns Polizei wurde in den vergangenen Jahren mehrfach mit Rekordsummen für Bauvorhaben vom Land unterstützt. 6.5 Millionen Euro kostete der 2018 eingeweihte Neubau an der Aller, der eine Nutzfläche von mehr als 1700 Quadratmetern hat. Weitere 800 000 Euro wurden in den vergangenen Monaten bereits in den Altbau investiert. Erste Räume wurden Anfang Januar bezogen.

Von Uwe Stadtlich