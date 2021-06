Landkreis Gifhorn

Geschafft: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn liegt laut RKI am Dienstagmorgen am fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 50. Das bedeutet, dass der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung erlässt, die am Donnerstag, 3. Juni, in Kraft tritt – neue Lockerungen stehen in Aussicht.

Das RKI meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 30,6 bei einer Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage von 54. Am Montag sind zwei Neuinfektionen hinzu gekommen. Im Gesundheitsamt Gifhorn wurden am Montag 78 weitere Personen auf das Virus getestet, wie die Kreisverwaltung informiert. In Alten- und Pflegeheimen gibt es aktuell keine Corona-Fälle.

Auf der Intensivstation im Helios-Klinikum gibt es keine Veränderung: Dort liegen nach wie vor drei Covid-19-Patienten auf Intensivstation, zwei von ihnen werden beatmet. Aktuell ist eines der zehn Intensivbetten nicht belegt. Mit Stand von Montag liegen vier Covid-19-Patienten auf der Normalstation.

Von Christina Rudert