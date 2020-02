Gifhorn

Schwer verletzt hat sich ein 67-jähriger Kleinkraftradfahrer am Mittwoch, 29. Januar: Er stürzte gegen 9.20 Uhr auf dem Calberlaher Damm in Höhe der Hausnummer 6, wie die Polizei jetzt berichtet. Bisher ist nicht geklärt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn zu melden, Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der Redaktion