Gifhorn

Ein 67-jähriger Gifhorner verunglückte am Donnerstagmorgen mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Gifhorner Goethestraße und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit dem Rollstuhl auf der Goethestraße in Richtung Rotstraße unterwegs. In der Kurve kippte der Rollstuhl auf die Seite, der Mann wurde schwer verletzt. Vor Ort versorgten ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens den 67-Jährigen, ehe er ins Klinikum nach Braunschweig gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten den Geruch nach Alkohol fest und ordneten eine Blutentnahme an. Das Ergebnis steht noch aus.

Von der AZ-Redaktion