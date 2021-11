Gifhorn: 64-Jähriger schlägt Rettungssanitäter

Gifhorn

Aus Sorge riefen am Montagabend Anwohner des Magdeburger Rings den Rettungsdienst: Ein Mann lag dort auf einem Parkplatz bei einer Temperatur von 4 Grad, spärlich bekleidet, alkoholisiert und mit einer Platzwunde am Kopf. Doch statt sich behandeln zu lassen, schlug er einen der Rettungssanitäter gegen die Brust. Die Rettungssanitäter riefen daraufhin die Polizei. Den Beamten war der Mann aus vergangenen Einsätzen bereits bekannt. Als sie ihm das Messgerät für eine Atemalkoholkontrolle hinhielten, schlug er zweimal auf den Arm eines Beamten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen und zunächst im Krankenhaus einem Arzt vorgestellt.

Da eine stationäre Aufnahme nicht nötig war, wurde der 64-Jährige in der Polizeidienststelle in Gewahrsam genommen. Auch dabei wehrte er sich und beleidigte die Beamten fortwährend. Gegen den Mann wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Von der AZ-Redaktion