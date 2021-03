Gifhorn: 4.238 Corona-Impfungen innerhalb einer Woche

Landkreis Gifhorn

Nachträglich gemeldet wurde jetzt der 166. Todesfall wegen oder im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis Gifhorn. Wie der Landkreis mitteilt, habe der oder die Verstorbene in einem Alten- und Pflegeheim gelebt und sei in der dritten Januarwoche bereits verstorben.

Neun Neuinfektionen vermeldete das Landesgesundheitsamt innerhalb der vergangenen 24 Stunden, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 179, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz bleibt mit 101,4 knapp über 100. In seiner aktuellen Auflistung hat der Landkreis die Gesamtzahl der Impfungen aus Erst- und Zweitimpfungen zusammengefasst, es sind 20 044 – das sind 4 238 mehr als vorige Woche.

Vier weitere Kitas mit positiven Corona-Fällen

In der DRK-Kita Nord (Gifhorn) wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Gruppe von Kindern sowie eine Gruppe des Mitarbeiterteams werden bis zum 31. März in Quarantäne geschickt. Im Waldkindergarten Meinersen wurde eine Person positiv getestet, hier werden eine Gruppe von Kindern sowie eine Gruppe des Mitarbeiterteams bis 29. März in Quarantäne geschickt. Bis zum 30. März dauert die Quarantäne für je eine Gruppe von Kindern und Mitarbeitern in der Kita Bechtsbüttel nach einem positiven Testergebnis, und bis zum 1. April im evangelischen Kindergarten Knesebeck.

Laut DIVI-Intensivregister sind von aktuell 13 verfügbaren Intensivbetten im Helios-Klinikum Gifhorn alle belegt, davon fünf mit Covid-19-Patienten. Ein Patient wird invasiv beatmet. Darüber hinaus werden vier Covid-19-Patienten auf Normalstation versorgt, fünf auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation.

Von der AZ-Redaktion