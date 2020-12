Gifhorn: 32 neue Corona-Fälle am Sonntag

Landkreis Gifhorn

Sechs neue Positiv-Tests auf das Corona-Virus hatte das Gifhorner Gesundheitsamt am Sonntag vor einer Woche gemeldet. Jetzt sind es 32 neue Fälle, die dazu gekommen sind. Mittlerweile summiert sich die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Landkreis auf 1134. Innerhalb der vergangenen sieben Tage waren 150 Neuinfektionen dazu gekommen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter auf jetzt 85,0, es gibt neun Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts werden zurzeit vier Covid-19-Patienten im Landkreis intensivmedizinisch versorgt, invasiv beatmet wird niemand, es gibt drei freie Intensivbetten.

Zu den positiven Testfällen gehören erneut Fälle in Kitas und Schulen im Landkreis. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde im Kindergarten Arche eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Für eine Gruppe und zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Gesundheitsamt daraufhin eine Quarantäne bis zum 11. Dezember angeordnet. In der Kita Epiphanias in Kästorf gibt es einen positiven Corona-Test, weshalb eine Gruppe und zwei Mitarbeitende bis zum 14. Dezember in Quarantäne geschickt wurden. In der Gebrüder Grimm Schule wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet. In Absprache mit der Schulleitung wurde daraufhin für die Klasse 4b vom 7. bis 11. Dezember Distanzlernen vereinbart. Und in der Augenoptikerschule Hankensbüttel wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, die Schülerinnen und Schüler befinden sich jetzt in häuslicher Quarantäne.

Von der AZ-Redaktion