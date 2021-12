Gifhorn

Das nervige Vorzeigen von Impfdokumenten und Ausweisen an Ladentüren gehört bald der Vergangenheit an: Mit Bändchen am Handgelenk soll das Einkaufen im 2G-Modus für Geimpfte und Genesene ab Freitag auch in Gifhorn möglich sein. Die City-Gemeinschaft (CGG) hat die notwendige Vorarbeit für das Projekt geleistet. Die Bändchen sind bestellt.

Vorbild für Gifhorn sind dabei zwei große Nachbarstädte: Wolfsburgs Wirtschaft und Stadtmarketing GmbH (WMG) hatte die Bändchen-Idee gemeinsam mit dem lokalen Einzelhandel schon in der vergangenen Woche angeschoben und am Montag an den Start gebracht. Und auch in Braunschweig ist das „Bändchen-Shoppen“ durch das Engagement von Stadtmarketing, der Wirtschaftsförderung und des Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI) inzwischen möglich.

City-Gemeinschaft hat 20 000 Bändchen bestellt

„Wir sind eine kleine City-Gemeinschaft, doch wir sind dran“, bestätigt CGG-Chef Udo von Ey, dass auch in Gifhorn die Einkaufsbändchen für Geimpfte und Genesene ausgegeben werden. Mit seinen Vorstandskollegen Fritz Becker jun. und Hayo Galipp-Le Hanne traf er sich am Dienstag zu einer Sitzung. Dort wurden Details erörtert. „Wir haben 20 000 Bändchen bereits bestellt – wenn die Lieferung da ist, soll’s auch schon losgehen“, verspricht der CGG-Chef. Er hofft darauf, dass es schon am Freitag klappt. Notwendige Gespräche mit dem Landkreis seien im Vorfeld erfolgreich geführt worden.

Drei Ausgabestellen in Gifhorn geplant

Im Schütte-Kaufhaus, bei Galipp oder Becker das Impfdokument vorlegen, sich ausweisen und dann ein 2G-Bändchen für den Einkauf erhalten: Mit dieser Kennzeichnung soll es dann in allen Geschäften der Gifhorner Innenstadt problemlos Zutritt geben, so der CGG-Vorsitzende. „Eine entsprechende Mail an die Geschäftsleute ist bereits vorbereitet und geht raus“, sagt Udo von Ey. Die elektronische Post werde nicht nur die Mitglieder der City-Gemeinschaft erreichen. Udo von Ey will möglichst viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler auf elektronischem Weg anschreiben, um Gifhorns Weihnachtsgeschäft kurz vor dem Fest anzukurbeln.

Orange Bänder mit Aufdruck

Die orangefarbenen Bändchen seien bei Einlasskontrollen prima zu erkennen. „CGG-Gifhorn-2G-kontrolliert“ laute der gut lesbare Aufdruck-Text, führt Udo von Ey aus. Die Bändchen würden kostenlos ausgegeben – so funktioniert’s auch in Wolfsburg und Braunschweig. Gifhorns CGG-Chef ist optimistisch, dass das vereinfachte 2G-Shoppen in der Pandemiephase zum Erfolgsmodell wird. Theoretisch seien die Bändchen mehrere Tage nutzbar. Die CGG ist jedoch auch auf die Nachbestellung der Einkaufsbänder vorbereitet.

Verbesserte Einkaufssituation

Die orangefarbenen Bändchen stellen für die Gifhornerinnen und Gifhorner eine deutliche Verbesserung der bisherigen Situation dar, denn seit die 2G-Regelung gilt, müssen Kundinnen und Kunden beim Betreten eines Ladens eine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien sind davon ausgenommen – nur dort haben Ungeimpfte noch Zutritt.

Von Uwe Stadtlich