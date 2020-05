Wagen überschlägt sich – drei leicht Verletzte

Gifhorn

Glück im Unglück hatte eine junge Gifhornerin bei einem spektakulären Verkehrsunfall am Donnerstag auf der K114: Obwohl sich ihr Wagen überschlug, wurden sie sowie zwei Kinder, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, befuhr die 28-Jährige mit ihrem dunkelfarbenen VW gegen 16.30 Uhr die Kreisstraße von der Dragenkreuzung kommend in Richtung Wolfsburg. Rund 200 Meter vor der Einfahrt zum Parkplatz am Maikampsee in Höhe der Aller-Überführung geriet der Wagen aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und auf eine dort beginnende Leitplanke. In der Folge hob das Fahrzeug rechtsseitig vom Boden ab, kippte schließlich und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen.

Anzeige

Sowohl die Fahrerin als auch die beiden mitfahrenden Mädchen wurden zur Kontrolle ins Klinikum Gifhorn gebracht. Bei der Alarmierung hatte es zunächst geheißen, dass Personen im Fahrzeug eingeklemmt wären, was, wie sich später heraus stellte, allerdings nicht der Fall war. Dennoch rückten die Feuerwehren aus Triangel, Grußendorf, Westerbeck und Dannenbüttel mit mehreren Fahrzeugen aus. Im Einsatz waren außerdem mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt. Die K114 war mehr als eine Stunde voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr aus Richtung Osten über den Dannenbütteler Weg ab. Dort kam es aufgrund des Feierabendverkehrs zu längeren Rückstaus.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall bei Gifhorn auf der Tangente

Von Jörg Rohlfs