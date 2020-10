Gifhorn

25 Jugendliche aus der Evangelischen Jugend haben jetzt ihre Juleica-Ausbildung (Jugendleitercard) begonnen. Statt chilligem Ferienmodus ging’s mit Engagement und Wissbegier darum, sich anzueignen, was Jugendgruppenleiter wissen müssen. Teambildung und Spielpädagogik, Jugendleiterrecht und Planungskompetenz, Methodentraining und Erkundung der Lebenswelt von Heranwachsenden standen auf dem Plan. Das Leitungsteam um Kirchenkreisjugendwart Andreas Schulze-Mauk zeigte sich begeistert vom Einsatz der 15- bis 17-Jährigen, die aus acht Kirchengemeinden zusammenkamen. Die Gruppe zeigte sich besonders erfreut, dass diese Aktion der Covid-19-Pandemie nicht zum Opfer gefallen war. Dass dies so möglich wurde, ist auch einem Gespräch des Vorstandes der Evangelischen Jugend mit den direkt gewählten Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann und Philipp Raulfs zu verdanken, die sich dafür eingesetzt haben. In der Auswertung betonten die Teilnehmenden, dass sie durch den Kursus mehr Methodenkompetenz und Motivation für ihr Ehrenamt gewonnen haben. Im Februar soll der zweite und abschließende Teil der Ausbildung stattfinden.

Von der AZ-Redaktion