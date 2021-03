Gifhorn: 25-Jähriger flieht mit Tempo 170 vor der Polizei

Gifhorn

Den Eyßelheideweg in Gifhorn verwechselte ein 25-jähriger BMW-Fahrer am Mittwochabend offensichtlich mit dem Nürburgring. Der junge Mann beschleunigte gegen 20.10 Uhr sein PS-starkes Fahrzeug mit laut aufheulendem Motor und raste in Richtung Winkel davon.

Eine am Fahrbahnrand stehende zivile Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Gifhorn nahm sogleich die Verfolgung auf. Dabei wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 170 Stundenkilometern innerorts erreicht. Der 25-Jährige entzog sich zunächst der Kontrolle trotz eingeschalteten Blaulichts und Martinshorn nebst Haltesignal, konnte aber kurze Zeit später doch gestellt werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 25-jährigen ein. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

