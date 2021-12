Gifhorn: 24 Corona-Patienten liegen auf Normalstation, zwei auf Intensivstation

Landkreis Gifhorn

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen für den Landkreis Gifhorn 16 weitere positive Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um 2,8 auf 125,3. Da in der Zeit rund um den Jahreswechsel weniger getestet und gemeldet wird, sind diese Zahlen allerdings nicht besonders aussagekräftig. Im Gesundheitsamt wurden im Laufe des Montags 75 Personen getestet. In Alten- und Pflegeheimen bleibt es bei den sieben Fällen in der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Groß Schwülper und im Seniorendomizil Hankensbüttel.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt unverändert bei 4,1, die Intensivbettenbelegung ist um 0,1 Prozentpunkt auf 9,0 Prozent gesunken. Im Gifhorner Helios Klinikum liegen laut DIVI-Intensivregister unverändert zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, einer davon wird beatmet. Auf Normalstation sind mit Stand von Montag zwei Covid-19-Patienten dazu gekommen, dort werden jetzt 24 Infizierte behandelt.

Von der AZ-Redaktion