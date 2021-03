Landkreis Gifhorn

Mehr als 200 Kinder und Jugendliche haben das Angebot für Online-Sportkurse der Sportjugend im Kreissportbund Gifhorn angenommen. Vier Wochen lang gab es montags bis freitags diese Kurse für Schüler der Klassenstufen 5 bis 13, um auf diese Weise ein bisschen den wegen der Corona-Pandemie fehlenden Schulsport auszugleichen, vom Vereinssport ganz zu schweigen. Die Sportjugend des Kreissportbundes Gifhorn hatte die Idee, gemeinsam mit der Barmer Krankenkasse auf diese Weise den Bewegungsmangel zu mildern.

Alle Angebote wurden von Übungsleitenden durchgeführt, die bei Gifhorner Sportvereinen tätig sind. Großer Beliebtheit erfreute sich das Breakdance-Angebot. Aber auch die Fitnesseinheit mit der Schulsportassistentin von der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule fand großen Anklang. Die Schülerin, die das Angebot präsentierte, war im vorigen Jahr frisch von der Sportjugend Gifhorn ausgebildet worden.

Die IGS Sassenburg hat eine eigene Schul-Challenge aus dem Projekt gemacht

Die IGS Sassenburg hatte die meisten Teilnahmen, sie hatte sogar eine Schul-Challenge ausgelobt, die die Klasse 7c für sich entschied. Dicht gefolgt war die IGS vom Gymnasium Hankensbüttel. Insgesamt beteiligten sich 222 Schüler von neun Schulen im Landkreis. Dabei wurde deutlich, wie wichtig die Bewegung im Alltag der Kinder und Jugendlichen ist und dass diese trotz Pandemie nicht vernachlässigt werden darf.

Reges Interesse: Vier Wochen lang hat die Sportjugend des Kreissportbunds online Bewegungsangebote für Schüler gemacht. Quelle: Kreissportbund Gifhorn

Dieses von der Barmer Krankenkasse geförderte Projekt wurde sowohl von den Koordinierungsstellen Integration im und durch Sport Niedersachsen aufgenommen als auch vom Projektleiter „Teilhabe am Vereinssport“ des Landessportbundes Niedersachsen.

Eine Bewegungswoche mit niedrigschwelligen Angeboten

Die Sportwoche „Bunte Bewegungswoche verbindet – die Online-Sportwoche in Niedersachsen“ ist jetzt vorbei, aber es folgt eine Bewegungswoche mit niederschwelligen Angeboten für Menschen mit und ohne Behinderung vom Landessportbund Niedersachsen. Auch hier ist der Kreissportbund Gifhorn in die Planungen involviert. Vom 22. bis zum 26. März gibt es täglich drei Angebote. Die Übungsleiter aus ganz Niedersachsen wollen dafür sorgen, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung auf ihre Kosten kommen. Der Landkreis Gifhorn ist mit fünf Angeboten vertreten, so bietet der MTV Isenbüttel unter anderem zwei Karateeinheiten an, und auch Breakdancer Mo aus dem Sportplan für die Schülerinnen und Schüler wird etwas anbieten.

Reges Interesse: Vier Wochen lang hat die Sportjugend des Kreissportbunds online Bewegungsangebote für Schüler gemacht. Quelle: Kreissportbund Gifhorn

Jeder, der Lust hat, kann teilnehmen. Das Angebot findet über die Videoplattform Zoom statt, und der genaue Stundenplan steht auf der Homepage des Kreissportbunds unter www.ksb-gifhorn.de. Interessierte können sich bei Svenja Liermann, KSB Gifhorn, s.liermann@ksb-gifhorn.de, Tel. (0 53 71) 7 43 10 41, melden.

Von der AZ-Redaktion