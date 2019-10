Gifhorn

Da waren einige Autofahrer zu schnell: Am Wochenende wurden in der Gifhorner Allerstraße, im Bereich der Bundesstraße 188 an der Christinenkreuzung und an der Abfahrt Neubokel Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei vorgenommen. Dabei wurden insgesamt 22 Verstöße festgestellt. An der Christinenstiftkreuzung wurde ein Pkw-Fahrer mit Tempo 96 statt wie erlaubt Tempo 50 gemessen. Ihm drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Im Bereich der Abfahrt Neubokel wurde ein Fahrzeugführer mit Tempo 102 gemessen – erlaubt ist dort Tempo 70. Diesem Fahrzeugführer droht ein Bußgeldverfahren.

Von OTS